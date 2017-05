Zelfs als Anderlecht kampioen wordt in Brugge, moet het nog week wachten op trofee

De Pro League, de verzameling van profclubs, heeft beslist dat de kampioenenbeker pas op de laatste speeldag zal worden uitgereikt. Ook als Anderlecht komende zondag in Brugge al kampioen wordt. Anderlecht en Club Brugge, de twee overgebleven gegadigden voor het landskampioenschap, spelen hun laatste wedstrijden op zondag 21 mei om 14.30 uur thuis tegen respectievelijk KV Oostende en AA Gent. Aan één van de twee clubs zal de beker na afloop worden uitgereikt.

In overleg met de Brugse politie werd door de Pro League beslist dat bij eventuele winst van Anderlecht zondag de kampioenenbeker niet in het Jan Breydelstadion zal worden uitgereikt. Dat zal evenmin later op de avond gebeuren, als de Anderlecht-spelers in het eigen Vanden Stock-stadion samen met de fans een feestje bouwen.