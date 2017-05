Professor en bezieler van vzw Kinderkankerfonds is het meer dan zat: “Stop met onze naam zo te misbruiken”

Sinds hij dertig jaar geleden de vzw Kinderkankerfonds oprichtte, was professor Yves Benoit (UZ Gent) zelden boos. Maar nu is het genoeg ­geweest. Want hij hoort steeds meer verhalen over oplichters die in naam van zijn fonds geld proberen te verdienen. Op de kap van zijn organisatie, en dus ook op de kap van kinderkankerpatiëntjes. Zoals het mislukte voetbalevenement rond Diego Maradona. “De winst was voor ons, zeiden ze. Maar we hebben nog altijd geen eurocent gezien.”

Het maakt kinderoncoloog Yves Benoit triest en woedend: de vaststelling dat hij ­almaar meer verhalen hoort van sjoemelaars die zijn goede doel misbruiken. “Zoals ­oplichters die deur-aan-deur winst proberen te maken door met onze naam geld in te zamelen. Of telefoonacties door mensen die we niet kennen. Die bieden dan in onze naam pakketten aan en roepen op extra geld te doneren dat zogezegd naar het Kinderkankerfonds gaat.”

De praktijken zijn moeilijk te bewijzen. “We hebben juridisch weinig slagkracht en staan machteloos. Ik doe dus een oproep: stop met onze naam te misbruiken. En ik geef een tip aan wie met zulke mensen geconfronteerd wordt: de echte, officiële ­acties staan altijd op onze website. Al de rest is vals.”

Foto: fvv

Benoit richtte de vzw Kinderkankerfonds in 1988 op en is nog steeds de grote bezieler. Vorig jaar ging hij 66 keer te velde een vereniging bedanken die een spaghettifestijn of een mosselsouper had georganiseerd. Dat geld wordt in vier universitaire ziekenhuizen ­gebruikt om kindjes met ­kanker te helpen.

“Vorig jaar zijn er officieel 161 acties geweest”, vertelt hij. “Dat heeft, mede ook dankzij Music for Life, 590.000 euro opgeleverd. Telkens gaat het om ­acties waarvoor we onze toestemming gaven en waarmee we een samenwerkingsverband tekenden”, zegt ­Benoit. “Vaak gaat het om families van een kindje met kanker. Ook serviceclubs zijn zeer ­geëngageerd. Dat persoonlijk contact is ­belangrijk.”

Maradona was de druppel

Maar de geloofwaardigheid staat onder druk sinds de farce rond het evenement dat Diego Maradona in november vorig jaar naar België wilde halen ter ere van dertig jaar WK Mexico ‘86. Een groots opgezette show, met Jean­Marie Pfaff als peter en het Kinderkankerfonds – zonder toestemming – als middel om ­extra fondsen te werven.

Het event flopte toen de stervoetballer op rust afhaakte en hij organisator Jurgen Vannieuwkerke op Facebook voor schut zette. “Misschien zijn het wel aasgieren die profiteren van het Kinderkankerfonds”, schreef Maradona.

Het leek een op niets ­gebaseerde scheldtirade van Maradona om niet naar België te moeten afzakken. Een ­excuus voor de Argentijn om vanuit de Emiraten geld te cashen en vervolgens zijn kat te sturen. Organisator Vannieuwkerke noemde de woorden van Maradona toen “te gek voor woorden” en sleepte hem voor de rechter. Vannieuwkerke, en Pfaff, haastten zich om luid te verkondigen dat het Kinderkankerfonds “100 procent zeker zijn geld zou zien”.

Leugens, blijkt nu. “We hebben nog geen eurocent ­gezien”, zegt Benoit. “Pas op: we hebben vaak al heel goed samengewerkt met de familie Pfaff. Maar deze keer heeft de organisatie vooraf niet eens contact met ons opgenomen. Ze hebben reclame gemaakt op onze kap en wij blijven misbruikt achter.”

De voorzitter en zijn team probeerden de voorbije maanden contact op te nemen met Pfaff en organisator Vannieuwkerke. Tevergeefs. Telkens bleef het stil aan de ­andere kant van de lijn. De ­organisator, die in Dubai woont, gaf ook gisteren niet thuis. “Het gaat ons absoluut niet om dat geld”, zegt Benoit. “Het is mijn taak om zulk grof misbruik aan te klagen.”