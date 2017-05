Werk voor school is nooit gedaan: zelfs leraren hebben geen tijd meer voor gezin

Bijna één op de vijf leraren heeft het moeilijk om een goede balans te vinden tussen de job en zijn gezin. Een cijfer dat de voorbije jaren stelselmatig is toegenomen. Dat lijkt vreemd, want leraren hebben veel vrije tijd, toch? De vakbonden zijn niet verbaasd. “Door alle bijkomende ­opdrachten is het werk nooit meer gedaan.”

Leerkracht. Het lijkt de job bij uitstek om te combineren met een gezin. Na de lesuren de kinderen oppikken van school, tijd doorbrengen met je kroost tot het bedtijd is en dan nog eens ­samen vakantie ook.

Toch blijken leraren het bijzonder moeilijk te hebben om ­arbeid en privé te combineren. Liefst 19,2 procent signaleert er problemen mee te hebben, zo blijkt uit een nieuw rapport van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). Bijna één vijfde dus en zeven procent meer dan de gemiddelde werknemer op de Vlaamse arbeidsmarkt.

Vreemd? De vakbonden vinden van niet. Ze weten best dat de job enkele gemakken met zich meebrengt, maar dat betekent volgens hen niet dat werk en privé in balans zijn.

“Wat velen vergeten is dat de job een groot pak verborgen werk en zorgen met zich meebrengt”, zegt Marianne Coopman van vakbond COV. “Een leraar heeft nooit gedaan. ’s Avonds, na het piekuur in het gezin, gaat hij terug aan het werk en ook in het weekend en de vakanties ligt het schoolwerk niet stil. Dat weegt op het gezin.”

Leraren die vijftig tot zestig uur per week werken voor school, zijn volgens de vakbonden geen uitzondering. De SERV verwijst zelf ook naar de toenemende werkdruk als belangrijkste oorzaak. 37,2 procent van de leraren en het omkaderend personeel ervaart die als hoog, tegenover 27,8 procent in 2004.

Smartschool

“Leraren hebben er almaar meer taken bij gekregen”, zegt Koen Van Kerkhoven van vakbond COC.

“Bovendien zijn er digitale leerplatformen bijgekomen, zoals Smartschool. Ook in hun vrije tijd krijgen leraren berichtjes van de directeur of van leerlingen. Ze antwoorden plichtbewust, maar het is hoog tijd dat leraren meer zuurstof krijgen.”

Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) erkent de problemen en zegt ook dat de taak­belasting van leraren moet dalen. Ze heeft onlangs opdracht gegeven om die in kaart te brengen. Eenmaal de resultaten ­bekend zijn, praat ze verder met de koepels en de vakbonden om de loopbaan van leraren te hervormen.

Al wijst ze er ­terecht op dat het niet allemaal kommer en kwel is. Zo scoren leraren globaal net iets beter dan de gemiddelde werknemer als het gaat over de “werkbaarheid” van hun job. Dat komt ­omdat leraren meer gemotiveerd zijn en meer mogelijkheden hebben om bij te leren.