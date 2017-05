Toen hun zoontjes vijf weken oud waren, pleegde haar man zelfmoord. Nu blijkt Amy zelf ernstig ziek te zijn

Vorig jaar in januari kon de man van Amy het niet meer opbrengen om te vechten tegen zijn depressie. Toen zijn zoontjes nauwelijks vijf weken oud waren, benam hij zich het leven. Iets meer dan een jaar later kreeg Amy de verpletterende diagnose van leukemie, maar ze weigert toe te geven aan de ziekte.

De Australische Amy Savage begon plots makkelijk blauwe plekken te krijgen en bloedneuzen. Ze ging naar de dokter in de veronderstelling dat het een sinusinfectie zou zijn, maar verblijft nu in het ziekenhuis waar ze chemo krijgt om de leukemie te bestrijden.

“Het was niets extreems, ik nam gewoon aan dat het kwam omdat ik zo vaak op de vloer speelde met mijn zoontjes”, vertelde ze over de blauwe plekken, en over de bloedneuzen: “Ik stond er niet echt bij stil en dacht gewoon dat ik een sinusinfectie had.”

Na het doktersbezoek ging het echter allemaal heel snel. De vrouw werd zo snel mogelijk opgenomen zodat haar behandeling gestart kon worden. Haar twee zoontjes worden verzorgd door hun grootmoeder, Amy’s moeder, die onbetaald verlof genomen heeft op haar werk.

Omdat ze bij haar echtgenoot gezien heeft hoe groot de gevolgen van een depressie kunnen zijn, doet de jonge moeder er alles aan om positief te blijven. Op haar Facebook-pagina deelt ze dan ook met een kwinkslag al haar belevenissen in het ziekenhuis: “Een dokter heeft net mijn anus geïnspecteerd, hoe gaat jouw maandag?”