Westerlo komt wellicht in Chinese handen

Vandaag kondigen ze in Westerlo hun toekomstplannen aan. Wellicht komt de club in Chinese handen.

Westerlo wou gisteren niet reageren op de degradatie uit eerste klasse, maar organiseert vandaag wel een persconferentie om de toekomstplannen uit de doeken te doen. Volgens onze informatie is een deal met Chinese overnemers nakend. Manager Herman Wijnants kreeg van de raad van bestuur een mandaat om een overeenkomst juridisch uit te werken, maar door de onzekerheid over de sportieve toekomst liep dat wat vertraging op. Nu is er duidelijkheid over welke nummers er ingevuld zullen moeten worden.

Met welke trainer Westerlo het seizoen zal aanvatten, is wel nog onduidelijk. Wijnants maakte na de degradatie meteen kenbaar door te willen gaan met Jacky Mathijssen, maar twee maanden later lijkt het er steeds meer op dat de Limburger de club zal verlaten.