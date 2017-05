Radarverklikker ontploft in Porsche

Gent - De zon zorgde gisteren niet bij iedereen voor plezier. Door de warmte ontplofte de Coyote-radarverklikker van een man uit Oostakker. Zijn Porsche Panamera raakte zwaar beschadigd.

“Ik was in de tuin aan het werken en wilde mijn zonnebril uit mijn wagen nemen”, zegt ­eigenaar Steven Meiresonne. “Toen ik het portier opentrok, hing er een dikke rookwolk in mijn auto. Mijn Coyote was ontploft door de hitte. Ik ben gelukkig goed verzekerd, want van Coyote zelf heb ik nog niets gehoord. Ik wil mensen waarschuwen: wat als zoiets gebeurt tijdens het rijden?”

In het verleden is al melding gemaakt dat batterijen van radar­verklikkers kunnen ­ontploffen.

Foto: fvv