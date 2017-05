“Ik red het wel”, verzekert ontslagen FBI-baas Comey in zijn afscheidsbrief

De voormalige FBI-baas James Comey verzekert in een afscheidsbrief aan zijn collega’s dat hij het zal redden, nadat hij dinsdag onverwacht ontslagen werd door de Amerikaanse president Donald Trump.

“Ik heb lang geloofd dat een president een FBI-directeur kan ontslaan om welke reden dan ook, of om geen enkele reden. Ik ga geen tijd besteden aan de beslissing of de manier waarop ze uitgevoerd werd”, schreef hij in een brief die CNN woensdagavond publiceerde.

“Ik hoop dat jullie dat ook niet zullen doen”, gaat Comey voort. “Het is gebeurd, en ik red het wel, hoewel ik jullie en onze missie erg zal missen.”

“Het was erg moeilijk om een groep mensen te verlaten die enkel willen doen wat juist is”, aldus Comey, die zijn collega’s vroeg om hun waarden en de grondwet hoog in het vaandel te blijven dragen. “Het Amerikaanse volk moet de FBI zien als een plaats van bekwaamheid, eerlijkheid, en onafhankelijkheid”, schreef hij.

“Met jullie werken was een van de grootste vreugdes van mijn leven. Bedankt voor dat geschenk”, zo eindigde hij.