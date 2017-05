Ryanair omzeilt Brusselse geluidsboetes

Lagekostenmaatschappij Ryanair heeft een manier gevonden om boetes voor geluidsoverlast boven het Brussels Gewest te vermijden. Dat blijkt uit interne documenten van het Ierse bedrijf waarover La Libre Belgique donderdag bericht.

Concreet probeert de maatschappij de vliegtuigen zo vroeg mogelijk de lucht in te krijgen wanneer ze opstijgen vanop baan 25R, de baan die het vaakst voor vertrekken wordt gebruikt op Brussels Airport. Piloten vragen daarom aan de luchtverkeersleiders of ze mogen vertrekken van het oostelijke beginpunt van de baan, in plaats van aan een “intersectie” iets verderop. In een ‘Airfield brief’ van 24 februari van de hand van chef-piloot Shane McKeon wordt de piloten ook aangeraden om de motoren harder te laten draaien.

Met die maatregelen gaan de Ryanair-vliegtuigen eerder de lucht in, waardoor ze hoger boven de geluidsmeters rond de luchthaven vliegen. De piloten kunnen dan ook sneller afdraaien naar bijvoorbeeld de Ring-route of de noordelijke route, waardoor ze het Brussels Gewest meer kunnen vermijden.

“Dergelijke snelle vertrekken kosten meer aan kerosine, maar ze zijn de kost meer dan waard als je daarmee boetes kan vermijden die kunnen oplopen tot 60.000 euro”, zegt een bron aan La Libre Belgique.