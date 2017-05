Mister Gay Belgium eindigt derde in Mister Gay World-verkiezing

Raf Van Puymbroeck, de laureaat van de Mister Gay Belgium-verkiezing in 2016, is woensdagavond tijdens de finale van de Mister Gay World-verkiezing in Gran Canaria op de derde plaats geëindigd. Winnaar was de Filipijn John Fernandez Raspado en de Spanjaard Candido Arteaga haalde zilver. Dat meldt de organisatie van Mister Gay Belgium donderdag.

De 22-jarige Van Puymbroeck, docent sport en bewegen aan de Thomas More Hogeschool, dong samen met 20 andere kandidaten mee naar de titel van Mister Gay World. De twintiger haalde als eerste Belgische deelnemer de top drie van de verkiezing. In augustus 2016 haalde hij nog de titel van Mister Gay Europe binnen in het Noorse Oppdal, voor een Britse en Deense concurrent.

Op 27 mei geeft Van Puymbroeck zijn titel door aan één van de twaalf finalisten in een nieuwe editie van de Mister Gay Belgium-verkiezing. De galashow, volledig met defilés, dans, interviews en muzikale acts, vindt dit jaar plaats in het Elckerlyc-theater in de Frankrijklei in Antwerpen.