Niels en Rosanna uit ‘Temptation Island’: “We krijgen er een kleintje bij”

Het waren moeilijke maanden, maar de Nederlandse Niels en Rosanna hebben hun deelname aan ‘Temptation Island’ overleefd als koppel. Vandaag zaaien de twee verwarring in hun nieuwe vlog. “We krijgen er een kleintje bij”, klinkt het. Of het om een baby gaat, daar zijn de kijkers duidelijk nog niet zo zeker van.

Niels en Rosanna zeiden het al in hun eerste vlog aan hun fans: ze willen de kijkers tonen hoe ze leven, hoe ze sporten en wat ze eten. En dat is ook waarover het gaat in de tweede aflevering. Van een blik op hun koelkast tot het oplijsten van hun menu: de handleiding om hun levensstijl over te nemen is compleet. Maar het is vooral het ‘nieuws’ rond 3:48 dat opvalt.

De twee zitten wat onwennig naast elkaar in de zetel, richten zich naar de camera en dan komt het: “We krijgen er een kleintje bij. Spannend. Ik heb er heel veel zin in, maar nog even wachten”, zegt Niels. “Ja, nu even namen bedenken. Eerst weten wat het is”, vult een gebruinde Rosanna aan. “Ja, ons huisje krijgt een nieuwe bewoner. Toch even wennen aan dit idee, sjonge jonge. We gaan ervoor”, zegt Niels net voordat de vlog een ode wordt aan MTV Cribs.

Of Rosanna zwanger is? Dat vragen de ex-deelnemers zich ook af in de titel van de vlog, maar meer dan vage details geven ze niet. Onder het filmpje reageren veel kijkers vol ongeloof. “Waarschijnlijk gewoon huisdier. Ik denk dat ze dit doen voor de views”, schrijft ene Juke Dut. “Het wordt allemaal echt heel awkward verteld... Even tussendoor. Over de kledingkasten in de gang wordt nog met meer passie gesproken. Vaag dit”, staat er nog.

Krijgen de twee er een hond of kat bij? Komt een van de verleiders - kleine kans, Alex! - uit de show bij hen wonen om aan zijn spiermassa te werken? Of is Rosanna echt in blijde verwachting? Eén ding is zeker: als de twee hun eerste kindje samen verwachten, dan wordt hij of zij niet de eerste ‘Temptation’-baby. Regilio en Kirsten uit het vorige seizoen zijn intussen ouders geworden van een zoontje, Genaï.