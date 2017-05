Instagram-ster ruimt haar kleerkast op en stuit op een herkenbaar probleem

De Amerikaanse Lucy Litman is dol op eten en dat staat ook centraal op haar populaire Instagram-pagina. Behalve begin deze week, want toen plaatste ze een selfie online waarop ze een jurk droeg. Klein detail: ze kreeg de rits niet meer dicht - herkenbaar much? - en deelde een ontnuchterende boodschap.

“Het opruimen van mijn kleerkast stemt me tot nadenken. Hier ben ik in mijn favoriete jurk van drie jaar geleden”, schrijft ze bij het kiekje. “Het is maatje 34 en vandaag krijg ik de rits absoluut niet meer dicht. De laatste tijd heb ik veel gepiekerd over mijn voorkomen en mijn gezondheid nadat een ‘vriend’ zei dat ik mezelf liet gaan. Ik moest naar verluidt stoppen met brood eten”, staat er zwart op wit onder de foto.





“Ik praat niet veel over het volgende, maar in mijn schooltijd worstelde ik met een eetstoornis. Ik volgde veel therapieën en ging naar verschillende centra om me te laten helpen. Ik woog me vijf keer per dag en mijn humeur hing af van het cijfer dat op de weegschaal verscheen. Het cijfer was ook bepalend voor wat ik die dag al dan niet mocht doen. Deze beperkingen die ik mezelf oplegde, hebben me veel vrienden en relaties gekost. Ik sloot mezelf op zodat ik niet in de buurt kwam van voedsel. Vandaag hou ik er als foodie van om lekkers op een kunstzinnige manier in beeld te brengen, maar eten was niet altijd leuk voor mij.”

Ik kan wel vertellen dat ik op dit moment in mijn leven eindelijk een gezonde relatie heb met voedsel, maar aan al de mensen die nog steeds last hebben van een eetstoornis: weet dat je meer bent dan een nummer en dat een thigh gap de reinste onzin is. Bij bepaalde beenderstructuren is zo’n lichamelijk modeverschijnsel zelfs fysiek onmogelijk. Weet dat je niet alleen bent en je graag wordt gezien.” Het kiekje verzamelde op drie dagen tijd bijna 2.500 likes en kreeg veel positieve reacties.