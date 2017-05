Onzekerheid omtrent geluidshinder Brussels Airport eist zijn tol: Air Cargo Global trekt weg uit Zaventem

Brussel - Vrachtluchtvaartmaatschappij Air Cargo Global heeft Brussels Airport verlaten omwille van de voortdurende onzekerheid over de geluidsnormen. Dat hebben verschillende bronnen aan Belga bevestigd.

De laatste vlucht van Air Cargo Global op de luchthaven van Zaventem is eerder deze week opgestegen. De activiteiten zouden verhuizen naar voornamelijk Amsterdam en Praag. Air Cargo Global was met twee Boeing 747-vrachtvliegtuigen actief op Brussels Airport.

De Slovaakse maatschappij haalt de aanhoudende onzekerheid over de geluidsnormen en de mogelijke boetes aan om haar vertrek te verklaren.

Het dossier kan ook gevolgen hebben voor de plannen van de top van Air Cargo Global om een Belgische vrachtmaatschappij, Global Lift, op te richten. Daarvoor is een licentie (AOC) aangevraagd, “maar de politieke situatie waarin we onlangs zijn beland, is een bedreiging aan het worden voor de plannen om de maatschappij te lanceren”, zo staat in een brief gericht aan verschillende politici die Belga kon inkijken. “Het is voor ons onaanvaardbaar dat maatschappijen die met ‘wide-body’-vliegtuigen van en naar Brussels Airport vliegen, een proces-verbaal en boetes zouden krijgen voor overschrijding van de geluidsnormen, terwijl ze opereren volgens de federale wetgeving en op goedgekeurde routes.”

De Brusselse regering besliste eind april om de aangekondigde strengere geluidsnormen boven Brussel toe te passen. Omdat de inning van de eraan verbonden boetes tot twee jaar kan duren, is er wel nog tijd om tot een structurele oplossing te komen in het dossier van de geluidsnormen. In dat dossier diende de Vlaamse regering al twee keer een belangenconflict in.

