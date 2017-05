Akelig moment: kajakker moet peddelen voor zijn leven nadat hij iets te dicht komt bij alligator

De wilde natuur kan soms erg akelig uit de hoek komen. Toen een kajakker dinsdag in de Amerikaanse staat Alabama iets te dicht kwam bij de jongen van een alligator, moest hij zo snel mogelijk vluchten. De boze moeder bleef de ‘indringer’ minutenlang achtervolgen totdat hij uit zijn kajak stapte.

Sharon Collins was tijdens de achtervolging toevallig in de buurt en kon het schouwspel opnemen. “Ga uit het water, man!”, riep ze hem nog na terwijl de alligator hem maar bleef volgen. Gelukkig kon de kajakker zonder ongelukken naar veiliger oorden peddelen.

“Die alligator bleef hem maar volgen tot hij uit het water was”, schreef Collins nadien nog op Facebook. “Pas toen hij zijn kajak in zijn truck had geladen, vertrok ze. Het was een heel serieuze situatie.”