“Ik heb nog steeds nachtmerries.” Belgische vrouw staat tegenover ex-vriend die haar wilde vermoorden

Het Belgische slachtoffer van een moordpoging stond donderdag oog in oog met haar Duitse ex-vriend, Jan Lukas Falke (21), in de rechtbank. De jongeman had geprobeerd om haar te vermoorden op vakantie in Nieuw-Zeeland. Het Belgische slachtoffer zei dat het incident “haar voor altijd zou blijven achtervolgen”.

Falke was met zijn vriendin op vakantie in de buurt van het Otago meer in Nieuw-Zeeland. Na een ruzie over de ex-vriend van het meisje, reageerde de man erg jaloers. De vrouw wilde hem even laten afkoelen, maar hij vloog in de alcohol. De vrouw ging op stap met een landgenote, maar intussen kreeg ze berichten van Falke waarin hij zei dat hij dood wilde. Hij stuurde ook foto’s door waarop te zien was hoe hij zichzelf had verminkt. De vrouw reageerde door te zeggen dat ze van hem hield en dat ze niet wilde dat hij zichzelf pijn deed.

Later diezelfde avond stapte ze samen in een auto en toen begon een helse rit. Falke reed razendsnel achteruit en riep “Ik ga ons doden.” De man duwde haar enkele keren hardhandig met haar gezicht tegen de zijruit van de auto, terwijl zij riep dat hij moest stoppen. Hij wilde zichzelf en zijn vriendin ombrengen door met een busje in het Otago meer te rijden, maar dat mislukte.

Getuigenis

Op het proces werd de Belgische aan het woord gelaten. Ze vertelde dat “haar leven veranderd was” door het incident. “Ik heb nog altijd minstens vier keer per week een nachtmerrie”, zei ze, “ en ik vertrouw mensen niet meer”. Ook vroeg de jonge vrouw zich af of Falke wel ooit van haar gehouden had. “Het gaat lang duren voor ik kan accepteren dat iemand die van me hield me dit heeft aangedaan. Ik wil gewoon dat dit allemaal voorbij is.”

Veroordeling

De 21-jarige Duitser werd voor het Hooggerechtshof van Dunedin, Nieuw-Zeeland veroordeeld voor slagen en verwondingen, rijden onder invloed, roekeloos rijden en doodsbedreigingen. Hij kreeg hiervoor een celstraf van 9 maanden en een rijverbod van 12 maanden. Ook zal hij na zijn celstraf uit het land worden gezet. Rechter Rachel Dunningham gaf Falke wel de toestemming om na de veroordeling met het slachtoffer te spreken.

Na het proces antwoordde Falke nog op de vraag van de Belgische. “Ja, ik hou van je”, zegt hij, “Maar ik wist gewoon niet hoe ik met een echte relatie moest omgaan.” En hij wilde haar nog veel geluk toewensen: “Ik hoop dat je geluk vindt in je leven.”