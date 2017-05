Ze maakte een heel spel om haar moeder te zeggen dat ze zwanger was, maar die wilde het maar niet snappen

De Amerikaanse Ashey Embry was elf weken zwanger toen ze besloot haar moeder in te lichten. Ze besloot er een spelletje van te maken, maar haar moeder had wel erg veel tijd nodig om te begrijpen wat er aan de hand was. Het moment waarop het nieuws tot haar doordringt, springt ze echter een gat in de lucht van blijdschap.

Om haar moeder te vertellen dat ze zwanger was, maakte Ashley een eigen versie van het spel ‘Mad Gab’, waarbij een aantal woorden een schijnbaar betekenisloze zin vormen die pas wanneer je ze uitspreekt haar ware betekenis onthult.

Het kaartje voor haar moeder toonde: “Eye Mag Own Abbey Agroung Mow There”. Zolang je het niet luidop leest, lijkt het totale onzin. Maar lees je het luidop klinkt het een beetje als: “I’m gonna be a grandmother” (Ik word grootmoeder).

Het duurde lang vooraleer grootmoeder-in-spé Wendy begreep wat de nonsens moest betekenen. Haar reactie wanneer het goede nieuws tot haar doordringt is echter meer waard dan duizend woorden. “Ik hou van verrassingen en we hadden het spelletje ‘Mad Gab’ toen ik opgroeide”, vertelde Ashley. “Het zorgde altijd voor heel wat gelach”

“Ik ben nu vijf en een halve maand zwanger, maar op het moment van de video was ik nog maar elf weken ver en mijn moeder was de eerste aan wie we het vertelden. Wendy wilde als jaren grootmoeder worden en we hadden geen betere reactie kunnen vragen.”

Het koppel kwam ondertussen ook al het geslacht van hun kindje te weten, het wordt een meisjes. “We kijken er zo naar uit om ons kleine meisje te ontmoeten. We weten dat Wendy de beste grootmoeder zal worden.”

“Mijn vader overleed vier jaar geleden voor hij de kans kreeg om grootvader te worden. Toch was er een mooie timing in het moment waarop we voor het eerst de hartslag van onze baby hoorden: op zijn sterfdag.”