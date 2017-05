Dit trucje helpt om een scheiding beter te verwerken

Moet je momenteel door een echtscheiding of relatiebreuk, dan kan het helpen om je ervaringen en de gevoelens die daarmee gepaard gaan op te schrijven in een dagboek. Schrijf bij voorkeur in verhalende vorm, want zo zou je de moeilijke periode beter kunnen verwerken. Dat blijkt uit een wetenschappelijk onderzoek, verschenen in het vakblad Psychosomatic Medicine.

Wetenschappers aan de universiteit van Arizona nodigden 109 mannen en vrouwen uit die net een hun relatie zagen sneuvelen. Alle deelnemers werden fysiek en mentaal gescreend, vervolgens werden ze in groepjes verdeeld. Elke groep kreeg een verschillende schrijfopdracht en twintig minuten tijd om die uit te werken.

Groep A mocht hun diepste gedachten neerpennen in een dagboek, groep B kreeg iets meer instructies. Die mannen en vrouwen moesten ook hun emoties opschrijven, maar dan wel in een verhaalvorm met een begin, midden en einde. Aan de deelnemers in groep C werd gevraagd om over alledaagse dingen te schrijven, zonder daarbij aandacht te schenken aan emoties.

Na het experiment werden alle deelnemers nog twee keer gescreend. De laatste controle vond acht maanden na het experiment plaats en leidde tot een opmerkelijke conclusie. De vorsers stelden vast dat mensen die hun gevoelens in verhalende vorm hadden neergepend, een lagere hartslag hadden dan de leden van groep A en B. Bovendien toonden metingen aan dat hun hartslag zich beter aan bepaalde situaties kan aanpassen. De vorsers onderstrepen dat dit een teken is van een mentaal evenwicht.

Ze concluderen dat een dagboek bijhouden in de periode na een echtscheiding of relatiebreuk een handige tactiek is om de trieste gebeurtenis beter te plaatsen. “Wie in staat is om een gestructureerd verhaal op te bouwen, zal zijn negatieve emoties niet alleen herbeleven maar er ook duidelijke lessen uit kunnen trekken. Dat helpt om de gevoelens op een adaptieve manier te verwerken”, aldus hoofdonderzoeker Kyle Bourassa.