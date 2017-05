School schaft Moeder- en Vaderdag af “uit respect voor de diversiteit”

Brussel - Ouders van het Franstalige schooltje Singelijn in Sint-Lambrechts-Woluwe kregen vier dagen voor Moederdag een mail dat hun kinderen geen cadeautjes meer zullen maken voor Moeder- of Vaderdag. "Zo laten we de mensen zelf beslissen of ze het al dan niet willen vieren", klinkt het.

Volgens de schooldirectie en het pedagogische team van Singelijn zijn ze trots op de grote diversiteit in het schooltje. Omdat sommigen wel en anderen geen Moeder- en Vaderdag vieren, is beslist om geen cadeautjes meer te laten maken door de leerlingen. “We wensen u mooie familiemomenten”, zo wordt de mail aan de ouders afgesloten.

Een aantal ouders heeft boos gereageerd op de mail. Ze hebben hun ongenoegen onder meer geuit op sociale media en contacteerden ook de Franstalige media. “Ze beseffen de emotionele impact van hun beslissing niet”, zegt een vader in de krant Le Soir.

“Deze traditie heeft niets te maken met godsdienst, ook niet met rijk of arm zijn. Het is een oud gebruik dat kinderen hun ouders op die dag verwennen met een cadeautje dat ze zelf op school hebben gemaakt. Daar is toch niets verkeerd mee. Jammer dat dit moet verdwijnen”, zegt een moeder.

Schooldirectrice Dominique Paquot geeft toe dat ze zelf geschrokken is van de emotionele reacties van de ouders. Paquot zegt dat ze al langer met het idee speelden om Moeder- en Vaderdag niet meer te vieren. Volgens haar is het woord "diversiteit" verkeerd begrepen.

"Er zijn gescheiden ouders, sommige kinderen hebben geen papa of mama meer, of ze hebben twee mama’s of twee papa’s. Dat geeft telkens veel stress voor die kinderen."

"Het gaat er niet om of we voor of tegen Moederdag zijn. Waar het wel om draait, is dat we goed moeten nadenken over de voobereidingen van het feest op school terwijl de maatschappij verandert."

Paquot geeft toe dat de communicatie niet vlekkeloos is verlopen en dat de timing verkeerd zat. Donderdagnamiddag is er een nieuwe mail verstuurd met meer uitleg over de beslissing.

“Geen respect, wel lafheid”

Staatssecretaris voor Armoedebestrijding en Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) vindt het alvast een jammer signaal van de school. “Hebben we integratie dan echt helemaal opgegeven? Dit is geen uiting van respect. Wel van lafheid”, reageert de politica via Twitter.