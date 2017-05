De foto's van deze vrouw gaan de wereld rond omdat niemand kan geloven hoe oud ze is

De Chinese Liu Yelin verbaast iedereen wanneer ze hen haar leeftijd vertelt. Op foto’s met haar zoon zou je de twee even oud schatten, maar niets is minder waar. Om er zo goed uit te blijven zien sport de vrouw wel elke dag minstens twee uur, en haar sportieve prestaties zijn erg indrukwekkend.

Vijftig jaar oud is, Liu Yelin, en haar foto’s zijn de wereld rondgegaan omdat niemand dat kan geloven. Elke dag sport ze twee uur of meer, ze loopt, zwemt en bokst om fit te blijven. Dat was echter niet altijd het geval, en dat kan mogelijk hoop bieden aan al wie ook met een dergelijk lichaam ouder wil worden.

Foto: ISOPIX

Liu begon pas op haar dertigste serieus te sporten. Ze probeert haar lichaam telkens uit te dagen met een mix aan oefeningen zodat ze ongeveer evenveel krachttraining als conditietraining doet. Vorig jaar nog zwom ze een afstand van bijna 60 kilometer en ze maakt al plannen om dat in september nog eens over te doen.

