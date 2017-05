Izquierdo ontbreekt vlak voor kraker tegen Anderlecht op training bij Club Brugge

Club Brugge begon gisteren aan zijn definitieve aanloop naar de cruciale wedstrijd tegen Anderlecht met één grote afwezige: José Izquierdo. Joske bleef binnen om onbekende redenen.

Bij zijn entourage hebben ze geen weet van een specifieke blessure. Wellicht gaat het om een kwaaltje of om blessurepreventie. Club springt sowieso erg voorzichtig om met zijn goudhaantje, want Izquierdo is nog maar net terug op niveau na zijn blessure aan de adductoren. Alleen als de Colombiaan vandaag ook niet op het trainingsveld verschijnt, moeten ze zich bij Club echt zorgen maken. Vooralsnog lijkt zijn aantreden tegen Anderlecht niet in het gedrang te komen.

Club rekent nog een laatste keer op Izquierdo om de titelstrijd nieuw leven in te blazen, want dan wenkt het buitenland. Vandaag is Norman Capuozzo, de makelaar van Izquierdo, in Brugge om zijn toekomst te bespreken. Gisteren bevestigde hij alleszins dat twee Italiaanse topclubs concreet zijn voor de ­Colombiaan. AC Milan zou daar één van zijn, Inter de andere.