Man achtervolgt gewelddadige dief: “Noem me alstublieft geen held, ik deed mijn burgerplicht”

Hoboken - In ware Hollywoodstijl heeft een 34-jarige man een brutale dief achtervolgd in de straten van Hoboken. Hij reed de verdachte, die de ketting van een 87-jarige dame stal, met zijn BMW klem tegen een gevel. Toch glipte de dief door de mazen van het net.

De dertiger die liever anoniem wil blijven, was iets voor de middag met zijn zwarte BMW op de terugweg van de fitness, toen hij werd opgeschrikt door luid geschreeuw. “Ik zag dat er een jongeman bovenop een oudere dame zat. Het slachtoffer kreeg rake klappen in het gezicht.”

Achtervolging

De man zette zijn auto aan de kant en snelde de vrouw, net als verschillende omstaanders, te hulp. De dief, die een gouden halsketting had buitgemaakt, was met de fiets weggevlucht. “Terwijl andere mensen zich om de vrouw bekommerden, ben ik de kettingdief achternagereden.”

Op de Hendriklei kreeg hij de verdachte in de gaten. “Toen ik oogcontact maakte met hem aanmaande om te stoppen, begon hij steeds sneller te fietsen.” De chauffeur reed met zijn BMW in volle vaart het fietspad op, zodat de kettingdief met zijn fiets klem kwam te zitten tussen de auto en een gevel. “De dief vluchtte uiteindelijk via een weggetje over een hek met scherpe punten naar een afgelegen fabrieksterrein. Jammer genoeg ben ik hem uit het oog verloren.”

Burgerplicht

Een zoekactie met een helikopter en een speurhond hebben niet mogen baten: de brutale dief was met de noorderzon verdwenen. “Normaal ben ik een rustige kerel”, zegt de bestuurder. “Maar omdat ik had gezien hoe brutaal die dief tegen zijn slachtoffer tekeerging, ben ik zonder al te veel nadenken aan de achtervolging begonnen. Noem me alstublieft geen held, ik deed mijn burgerplicht.”

Het slachtoffer, een 87-jarige dame uit de buurt, werd ondertussen naar het ziekenhuis gebracht. Uiteindelijk bleken haar verwondingen mee te vallen.