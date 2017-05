CLUBNIEUWS. Het regent afzeggingen bij Standard, Club Brugge gehandicapt naar topper

José Jeunechamps, interim-trainer van Standard, moet tegen KV Mechelen heel wat spelers missen. Tien spelers zijn zeker uit en achter de namen van Orlando Sa (beroep tegen schorsing) staan nog vraagtekens.

Sommigen denken dat de directie mij een blad geeft met de opstelling, maar zo zit ik niet in mekaar José Jeunechamps

STANDARD

Aan de afwezigheidslijst valt duidelijk te merken dat het seizoen voor Standard eigenlijk voorbij is. Ishak Belfodil liet zich gisteren succesvol opereren aan de neus, terwijl Danilo niet beschikbaar is vanwege een tandoperatie. De Braga-huurling kwam toch al amper in de plannen voor. Belanden we bij Benito Raman, die vorige week tegen STVV aangaf zich niet honderd procent te voelen en niet te willen invallen. Raman moest maandag met de beloften spelen tegen Club Brugge (2-2), maar viel na een halfuur uit met een kuitblessure en is voor de match tegen KV Mechelen niet beschikbaar.

Mathieu Dossevi is er eveneens niet bij. De Togolees werd tegen STVV tot zijn onvrede in de rust vervangen en heeft last van de voet. Verder nog zeker afwezig: Merveille Bokadi, Eyong Enoh, Corentin Fiore, Guillaume Hubert, Samy Mmaee en Dieumerci Ndongala.

Tot slot Orlando Sa. De Portugese spits kreeg een schorsing van twee wedstrijden voor een elleboogstoot tegen Union, maar ging in beroep. “De kans dat Sa tegen Mechelen kan spelen, is vrij gering”, zegt interimtrainer Jeunechamps.

CLUB BRUGGE

Naast Izquierdo ontbraken ook Benoît Poulain, Laurens De Bock en Lior Refaelov gisteren op training. Poulain raakte ­geblesseerd tijdens de opwarming vorige vrijdag op Char­leroi en sukkelt met de kuit. Hij mist Anderlecht zo goed als ­zeker. De Bock hernam vorige week de training, maar heeft nog te veel last van zijn hersenschudding die hij opliep in de match tegen KV Oostende. Ook hij speelt dit weekend niet. Refaelov revalideert nog van zijn nieuwe blessure aan de adductoren.

Michel D’Hooghe werd gisteren in Bahrein tijdens het 67ste FIFA Congres gehuldigd als Ere-FIFA Executive Member. Tijdens zijn speech deed hij een oproep naar de FIFA om te blijven investeren in medische begeleiding van voetballers. Woensdagavond kroonde de U19 van Club Brugge zich tot kampioen tijdens hun laatste wedstrijd van het seizoen. Op bezoek bij Zulte Waregem werd een 0-3-overwinning behaald, waardoor Club op de valreep nog over Standard naar de leiding sprong en de titel pakt. De U19 verzamelde na 22 matchen in de reguliere competitie en zeven play-offmatchen 61 punten, en dat is er eentje meer dan de Luikenaars.

STVV / CLUB BRUGGE

STVV wil graag verdergaan met al haar huurlingen. Dat betekent dat er werk gemaakt zal worden van een langere samenwerking met Igor ­Vetokele – spits van Charlton – maar ook dat de Limburgers Sébastien Bruzzese, Boli Bolingoli en Brandon Mechele langer willen houden. De onderhandelingen op clubniveau zijn alvast lopende. Een langer verblijf van Bruzzese, die in Brugge nog een contract heeft tot 2020, en van Bolin­goli (contract tot 2019) lijkt geen probleem, maar de situatie van Mechele (eveneens een contract tot 2019) is anders. Blauw-zwart houdt immers rekening met een vertrek van Stefano Denswil en Bjorn Engels en hoewel het met German Mera en de piepjonge Erhan Masovic al vervangers kocht, kan Mechele zeker nog een meerwaarde betekenen voor Club.(gma)

KV OOSTENDE

Voor de aftrap van de thuismatch tegen Club Brugge, donderdagavond 18 mei, huldigt KV Oostende zijn meest verdienstelijke speler van het voorbije seizoen. Deze prijs draagt sinds vorig seizoen de naam ‘Puis-Verbiest Trofee’. De KVO-supporters bepalen aan de hand van een poll op de website www.kvo.be hun top vijf. De stemmen worden afgesloten op dinsdag 16 mei om 23.59 uur. Vorig seizoen won Canesin de trofee voor Lukaku en Cyriac. Siani was in 2013-2014 de winnaar, Lukaku was in 2014-2015 de eerste. Ovono (derde in 2014 en tweede in 2015), Lukaku (winnaar in 2015 en tweede in 2016) en Canesin (tweede in 2014 en winnaar in 2016) haalden al twee keer het podium.

KAA GENT

De Gentse clubleiding kijkt op geen inspanning om haar jeugdwerking naar het allerhoogste niveau te tillen. Zo investeren de Buffalo’s nadrukkelijk in het aantrekken van de grootste Belgische talenten. Komende zomer verhuist het oefencentrum van het eerste elftal van AA Gent naar een gloednieuw complex in Oostakker. Hierdoor zal het bestaande oefencomplex aan de Warmoezeniersweg ook volledig ingepalmd worden door de sterk groeiende jeugdwerking. Naast de twee grasmatten en het kunstgrasveld, die momenteel door de A-kern wordt gebruikt, en alle andere bestaande infrastructuur, wordt er ook werk gemaakt van nog een bijkomend kunstgrasveld.

KV KORTRIJK

Deze week liepen nieuwe gesprekken om de technische staf van volgend seizoen vorm te geven. Zowel met de huidige technische staf als met nieuwe kandidaten werden gesprekken gevoerd.

Anastasiou zou zijn eigen assistenten willen meebrengen en denkt daarbij aan Steve Rutter en Youssef Vos, met wie hij eerder samenwerkte bij Panathinaikos. Kinesist Vincent Callewaert komt in aanmerking om de medische staf te versterken.

Eerder werd duidelijk dat KVK aan Patrick Deman (KV Oostende) en Eric Deleu (ex-Cercle) denkt voor de positie van keeperstrainer. Ook Cédric Berthelin, huidig keeperstrainer, komt nog in aanmerking.

KV MECHELEN

KV Mechelen blijft werk maken van de toekomst. Na de definitieve transfers van Kolovos en El Messaoudi staat het dicht bij een contractverlenging van Elias Cobbaut. De 19-jarige verdediger ligt nu vast tot 2018 en tekent weldra bij tot 2021. Een mooie beloning voor Cobbaut, die dit seizoen doorbrak in de A-kern, belofteninternational werd en in de play-offs de vaste linksback is, door de afwezigheid van Bjelica. De vorige zes matchen speelde hij de volledige negentig minuten en deed hij het goed. Een andere jonge speler van KV, de 16-jarige Arno Valkenaers, zit tegen Standard voor het eerst in de selectie, als derde doelman. Valkenaers is lid van de Belgische U17.

KRC GENK

Vrije dag gisteren voor de Genk-spelers. Maar wel goed nieuws voor Sebastien Dewaest. De robuuste verdediger is vader geworden van een dochter. Zijn echtgenote Laura Tibô, met wie hij sinds vorige zomer getrouwd is, is bevallen van dochtertje Luna. Marco Bizot (26) voetbalt tot midden 2021 bij het Nederlandse AZ. De doelman werkte gisteren met succes zijn medische tests af. Bizot is transfervrij. “Ik ben blij verrast dat AZ bij me is uitgekomen”, zegt de doelman in een eerste reactie. “AZ was op zoek naar een Nederlandse keeper. Met mijn buitenlandse ervaring denk ik dat ik een toevoeging kan zijn voor de selectie en dat ik de jonge spelers een beetje wegwijs kan maken.”

ZULTE WAREGEM

Sammy Bossut mag dan wel out zijn voor de rest van het seizoen, de doelman staat zaterdag nog eens in de picture. Voor de thuismatch van komende zaterdag tegen KV Oostende zal het sluitstuk tussen 17 uur en 17.30 uur in tribune 4 staan en kunnen de fans met hem en de beker op de foto. Bossut ontpopte zich in de bekerfinale tot de grote held in de penaltyreeks. Op sportief vlak trainen Madu (enkel), Gueye (knie) en Bossut (buikspieren) individueel.

LOKEREN

Mijat Maric trainde gisteren voor het eerst weer een groot deel van de training mee met de groep. Een scan wees uit dat Branislav Ninaj (hamstrings) een verrekking en geen scheur heeft opgelopen. Mohamed Ofkir (schouder, foto) blesseerde zich op het einde van de training opnieuw aan dezelfde schouder, waar hij in november aan geopereerd werd. Guus Hupperts, de afgelopen twee dagen ziek, sloot opnieuw aan bij de groep.

UNION

Na targetspits Roman Ferber (Charleroi) rondde Union een tweede transfer af met linksachter Anas Hamzaoui (20), die overkomt van reeksgenoot Tubeke. De Brusselaar doorliep de jeugdrangen van Anderlecht, KV Mechelen, RWDM Brussels en Club Brugge. Naast Hamzaoui zoekt Union nog een tweede linksachter om het vertrek van Cabeke en Kaminiaris op te vangen. Ter gelegenheid van zijn vijftigjarig bestaan organiseert de fanclub Les Fidèles een groot verjaardagsfeest op zaterdag 20 mei vanaf 19 uur in het Clubhouse van Union (Brusselse Steenweg 225 te 1190 Vorst) met als programma koud buffet en barbecue, een tombola en dansavond tegen de prijs van 20 euro per persoon.

ROESELARE

Al na één seizoen is Roeselare zijn topscorer kwijt. Samy Kehli (26, foto) bereikte een akkoord met Lokeren en werd er gisteren officieel voorgesteld. Op de site van Roeselare had men het gisteren over een recordtransfer, lees recordopbrengst. Kehli kwam vorig jaar in juli over van Metz en had nog een doorlopend contract. De offensieve middenvelder kon rekenen op de interesse van nogal wat ploegen uit 1A, maar koos dus voor Lokeren. CEO Johan Plancke is al volop bezig met de zoektocht naar een vervanger. Nog volgens de website van KSVR zijn er al een paar concrete pistes.