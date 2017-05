Dokters woedend over ‘Tripadvisor voor artsen’: “Subjectief, misleidend én gevaarlijk”

Drie op vijf voor luisterbereidheid, twee op vijf voor ­uitleg. Op de website Wisdoc kunnen patiënten hun arts quoteren en aanbevelen of afraden aan anderen. Een soort Tripadvisor voor dokters, dus. “Subjectief, mis­leidend én gevaarlijk”, zegt de Orde der Artsen.

Welke huisarts in mijn gemeente geeft het duidelijkst uitleg? Welke tandarts is makkelijk beschikbaar? Welke kinderarts kan het best luisteren? Op de website en de app ­Wisdoc kunnen patiënten hun ervaringen daarover delen. De site is gemaakt door een Brusselse start-up, en bevat de gegevens van alle artsen in België. “De bedoeling is dat je snel bij de juiste arts of specialist terechtkomt”, zegt Sofie Vanderhasselt, een van de oprichters. “Niet elke orthopedist is specifiek gespecialiseerd in knieproblemen, niet elke gastro-enteroloog specialiseert zich in de ziekte van Crohn. Als patiënten die info kunnen delen met elkaar, geraak je veel makkelijker aan de juiste behandeling.”

En daarbij krijg je nog de mogelijkheid om scores te geven ook. “Je kan scores op vijf geven op het vlak van luister­skills, uitleg, opvolging en beschikbaarheid”, zegt Vanderhasselt. “Over de kwaliteit van de medische ingreep zelf kan je dus geen uitspraak doen. Je moet je ook registreren voor je een aanbeveling kunt invullen. De dokter zelf kan zijn profiel aanvullen en uitbreiden.”

En zo kan je dus zoeken naar de specialist in je buurt met de meeste aanbevelingen. Of de dokter die je vrienden aanraden.

Schadelijk voor arts

De Orde der Artsen is niet enthousiast over de website. “Voor één individuele patiënt is het niet mogelijk om de praktijkvoering van een arts op de voet te volgen”, zegt Michel ­Deneyer van de Orde. “Zo’n score is dus een momentopname, is meteen gedateerd en daardoor weinig bruikbaar en zelfs misleidend. Die scores kunnen schade toebrengen aan de arts. De site lijst ook álle dokters op, of ze daar nu toestemming voor gegeven hebben of niet. We raden hen aan om hun naam te laten verwijderen als ze niet akkoord gaan.”

Voor Olof-Jan Smits klinkt de kritiek bekend in de oren. Hij begon in 2011 met een gelijkaardige site: verbeterjezorg.be. “Het project zit in de koelkast”, zegt hij. “Dokters zijn niet ­gewend dat je in de keuken komt kijken. Ze vinden dat één patiënt niet over hen kan oordelen. Wij vinden dat wel.”

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werkt ondertussen zélf aan een site die de kwaliteit van zogenaamde “eerstelijnszorgers” zal meten. Op zorgkwaliteit.be kan je nu al checken in welke mate patiënten een bepaald ziekenhuis zouden aanbevelen. Op termijn komt dat er dus ook voor huisartsen, apothekers, thuisverplegers, kinesisten, ... “We zijn nog aan het bepalen hoe we die kwaliteit gaan meten en in welke mate je bijvoorbeeld tandarts A met tandarts B kan vergelijken”, zegt Joris Moonens van het Agentschap.