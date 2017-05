“Politie niet voldoende voorbereid op komst Trump”

Brussel - De politie is onvoldoende voorbereid op de komst van Amerikaans president Donald Trump op 25 mei in Brussel. Dat zei Frédéric Fortunato van de politievakbond NSPV gisteren in het Franstalige radioprogramma BelRTL. Volgens hem wordt op 17 mei in allerijl nog een grootschalige oefening georganiseerd voor de politiediensten, om de veiligheid te garanderen. Die oefening stond aanvankelijk in februari gepland, maar is toen geannuleerd. “Amper enkele dagen voor de komst van de president is het dus nog onduidelijk of het werk en de training van onze politiemensen gegarandeerd kan worden.”

Aan de oefening zouden 2.500 agenten deelnemen. De vraag is ook of die verwachte bezetting in de praktijk wel gerealiseerd kan worden en of er voldoende manschappen inzetbaar zullen zijn. Fortunato maakt zich in ieder geval zorgen om de grote onduidelijkheid. “Zo weten we nog niet eens welk korps de hele operatie gaat leiden. ­Akkoord, er is een embargo op het programma van Donald Trump. Maar er ligt volgens mij toch wel al een scenario klaar.”