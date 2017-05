We brouwden nog nooit zo veel bier, we dronken er nog nooit zo weinig

De Belgische bierconsumptie is het af­gelopen jaar met 3,3 procent gekrompen. Het slechtste resultaat in twintig jaar. Tegelijkertijd heeft België nog nooit zo veel bier gebrouwen als in 2016. “Omdat de export blijft boomen: twee op de drie liter Belgisch bier wordt ­tegenwoordig in het buitenland opgedronken”, zegt Jean-Louis Van de Perre, voorzitter van de Belgische Brouwers.

Iemand nog een pintje? Wel, dat viel vorig jaar toch zwaar tegen in België. De bierconsumptie in ons land kromp tot 7,68 miljoen hectoliter. Dat is 3,3 procent minder dan het jaar voordien, en het is volgens cijfers van de federatie van de Belgische brouwers de scherpste daling in twintig jaar tijd.

“De terreurdreiging, de introductie van de witte kassa en de hogere accijnzen op bier hebben echt voor een slecht jaar gezorgd”, zegt Jean-Louis Van de Perre, de voorzitter van de Belgische Brouwers. “De Rode Duivels hadden de bierconsumptie nog wat kunnen aanzwengelen als ze het goed hadden gedaan op het EK, maar ook dat viel ­eigenlijk zwaar tegen.”

Samengevat: een rotjaar. De achteruitgang was vorig jaar uitzonderlijk scherp, maar de tendens is eigenlijk al jaren dalend. “Hoe dat komt? Omdat de horeca het al langer moeilijk heeft”, zegt Van de Perre. “Omdat we nu ook veel verantwoorder omgaan met alcohol, en dus minder drinken als we uitgaan. En omdat we ánders drinken.”

Want het klassieke pintje krijgt in volume de zwaarste klappen. We hijsen geen vijf pilsjes meer, we degusteren liever een Omer of een Duvel. “Die degustatiebieren zijn de enige soort waarvan we in 2016 meer gedronken hebben dan in 2015”, zegt Van de Perre.

Je zou er als Belgische brouwer depressief van worden, ware het niet dat het buitenland alles goedmaakt. “De export van Belgisch bier blijft boomen”, zegt Van de Perre. “Plus acht procent, dat is ­gewoon enorm. Intussen is 67 procent van al ons bier bestemd voor het buitenland. Je ziet die populariteit ook in het aantal commerciële Belgische brouwerijen: we zitten aan 250, dat is het hoogste aantal in twintig jaar. Er is hier van­alles aan het gebeuren.”

En dat terwijl Belgische brouwers de laatste tijd het verwijt krijgen dat ze niet innovatief genoeg zijn, en de échte vernieuwers en hippe vogels nu in de Verenigde Staten brouwen, of in Italië of ­Denemarken. “We mogen best kritisch zijn voor onze eigen bieren, maar de cijfers be­wijzen dat die criticasters toch niet moeten over­drijven”, zegt Van de Perre. “In China bijvoorbeeld is Belgisch bier echt ongelooflijk populair. In de Verenigde Staten óók nog altijd, hoeveel kleine, onafhankelijke craft breweries er daar ook bij komen. De VS halen de komende jaren zeker Nederland in als de op één na grootste exportmarkt voor ons bier, na Frankrijk.”

“Dus neen, we moeten niet pessimistisch zijn. Alleen is het erg jammer dat net onze thuismarkt zo slabakt. Op 19 mei wordt onze Belgische biercultuur erkend als Unesco-erfgoed. Daar moeten we trots op zijn. Veel meer dan we nu misschien zijn.”