Dit is de man die de speeches van Francken altijd verstoort

Hij is 48, en toch is Dominique Willaert (foto) het gezicht geworden van het studentenprotest tegen Theo Francken (N-VA). Opiniemaker, theater- en filmregisseur. Partijloze activist die in linkse kringen tonnen respect geniet, maar nu zijn geloofwaardigheid op het spel zet door op studentikoze manier de lezingen van Francken om de haverklap te ­onderbreken.