Italiaanse topclubs azen op Izquierdo, manager komt met bestuur Club praten

In aanloop naar de wedstrijd tegen Anderlecht barst het transfergeweld rond José Izquierdo (24) in alle hevigheid los. Twee Italiaanse topclubs zijn concreet voor de Gouden Schoen, en volgens lokale bronnen is AC Milan daar één van. Verder blijft ook China (in mindere mate) een optie. Norman Capuozzo, Izquierdo's makelaar, bevestigt de Italiaanse interesse en is vandaag in ons land om met het bestuur van Club Brugge te praten. Junior Verbeeke

De strijd om José Izquierdo (24) is nu helemaal losgebarsten. Zijn afscheidstournee bij Club Brugge zette de Colombiaan ondertussen prima in met vijf goals in vijf wedstrijden in Play-off 1, en die statistieken wakkeren de interesse uit verschillende topcompetities aan. Sevilla en enkele clubs uit de Premier League volgen Izquierdo al langer, maar twee clubs uit de Italiaanse competitie werden recent concreet voor de Gouden Schoen. In Italië meldt men dat het al zeker om AC Milan gaat. De Italianen melden ook dat Club al een bod van om en bij de 20 miljoen euro uit de Premier League weigerde.

Norman Capuozzo, de manager van Izquierdo, landde gisteren op Zaventem en heeft vandaag een afspraak met het bestuur van Club om de toekomst van Izquierdo te bespreken. Capuozzo bevestigde gisteren dat twee Italiaanse clubs momenteel hengelen achter de diensten van zijn goudhaantje. “Twee Italiaanse clubs zijn concreet, maar ik kan niet zeggen welke omdat de onderhandelingen lopen. Ook een ploeg uit de Premier League toont verregaande interesse”, aldus Capuozzo. “Morgen (vandaag, nvdr.) zie ik het bestuur van Club om te overleggen.”

Recent drukte Izquierdo nog zijn vrees uit dat Club komende zomer te veel geld zal vragen voor hem, waardoor een transfer zal aanslepen. Mogelijk komt ­Capuozzo de komende dagen daarom het pad al wat effenen. Club zelf lijkt niet overstag te gaan voor minder dan 20 miljoen euro en kijkt voorlopig de kat uit de boom. De tweede Italiaanse ploeg die interesse zou tonen in Izquierdo, is stadsrivaal Inter. Izquierdo zelf gaf recent nog tijdens een ­interview met ons voetbal­magazine Fan aan dat een verhuizing naar Italië zeker tot de mogelijkheden behoort.