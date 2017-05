Omstreden directeur Grote Moskee blaast in stilte de aftocht

Brussel - Jamal Saleh Momenah is niet langer directeur van het Islamitisch en Cultureel Centrum in Brussel, zo schrijft De Standaard. Hij werd vervangen door Tamer Abou el Saod.

Jamal Saleh Momenah heeft op 28 maart zijn activiteiten als directeur van het Islamitisch en Cultureel Centrum (ICC) stopgezet, zo stond donderdag te lezen in het Belgische Staatsblad.

Momenah leidde vijf jaar de administratieve poot van de Grote Moskee en moest midden maart nog getuigen voor de parlementaire onderzoekscommissie 22/3 over de handel en wandel ervan. Zijn getuigenis liet de parlementsleden perplex achter, omdat hij zichzelf tegensprak en onduidelijk was over het respecteren van de mensenrechten in de Moskee.

Het vertrek van Momenah is een onverwachte wending in het verhaal, al ontkent het ICC dat het ene iets met het andere te maken heeft. “Momenahs contract liep af, dat is alles. De Islamitische Wereldliga (aangestuurd vanuit Saudi-Arabië, nvdr.) heeft iemand anders gezocht en gevonden”, klinkt het op de hoofdzetel.

De nieuwe directeur, Tamer Abou el Saod, heeft een Zweeds paspoort, maar woont in Luxemburg waar hij in de consultancy zit. Momenah zit inmiddels weer in zijn thuisland Saudi-Arabië, bevestigt een woordvoerder van het ICC.