“Dit was de f*cking druppel die mijn bucketlist deed overlopen”

Jos Huysmans is sportredacteur. Hij heeft één vrouw en drie kinderen. In beide categorieën volstaat dat ruimschoots. Hij stelt met lede ogen vast dat de Nederlandse taal tegenwoordig overspoeld wordt door Engelse leenwoorden.

Slashy. Dat was de fucking druppel die mijn bucketlist onlangs deed overlopen. Een slashy blijkt iemand te zijn die twee jobs combineert, zoals een tuinman/taalkundige, verwijzend naar het slash-teken tussen beide bezigheden. Slashy. Het was niet eens breaking news, gewoon shit waiting to happen. Would-be trendwatchers zagen deze taalkundige landslide al lang aankomen.

Tegenwoordig heb je een helpdesk of callcenter nodig om feedback te krijgen over al die amazing woorden, maar door de verbale overkill wordt dat stilaan een mission impossible. Het chatten op social media leidt tot de massale dumping van onze woorden. Nederlands is nog steeds alive and kicking, maar de voortdurende restyling en upgrading van onze taal maakt van woordenboeken stilaan een collector’s item, zeg maar een musthave voor diehard fans.

Start-to-spell

Onze woordenschat ligt op intensive care - al is dat een understatement - en als hardliner pleit ik in deze voor zero tolerance. Via een efficiënte crowdfunding en dito brainstorming kunnen we samen met alle stakeholders de usual suspects een halt toeroepen. Het bewaken van onze basic communicative skills behoort nu eenmaal tot de core-business van elke journalist die content wil creëren en die alternative facts grondig onderwerpt aan een fact check om fake news te vermijden.

Last but not least: laat slashy een wake-up-call zijn om via out-of-the-box-denken de redding van het Nederlands vorm te geven, desnoods met wat online collateral damage bij bloggers en chatters. Nieuwe apps reiken voortaan tools aan om ons eigen taaltje nog te kunnen snappen. Het gaat hier niet om guilty pleasures of inside jokes, maar om onze face to face communicatie. Keep it simple! By the way, hoe schrijf je al die Engelse leenwoorden? Hoog tijd voor een task force met als opdracht: het opzetten van een pop-up cursus start-to-spell.