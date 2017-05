Op burn-out rust nog taboe

Sylvie T’Jaeckx, retail manager Hotels & Resorts bij Thomas Cook - met onder meer een kantoor in Brussel - kampte vorig jaar met symptomen van een burn-out. Haar lichaam zat in de waarschuwingsfase: veel wenen, vermoeidheid, geen moed om nog initiatieven te nemen ... “Onzekerheid over mijn werksituatie in combinatie met familiale omstandigheden lagen aan de basis. De dood van mijn grootmoeder was de druppel die de emmer deed overlopen,” vertelt Sylvie T’Jaeckx.

“Ik heb drie weken thuis gezeten, een zeer confronterende situatie. Door vele reorganisaties had ik zelfs schrik dat er voor mij geen plaats meer zou zijn in het bedrijf”, vertelt Sylvie T’Jaeckx (43).

Nieuwe functie

Sylvie kon nog tijdig ingrijpen, met dank aan haar team. “Zij hebben me zeer goed opgevangen. Ik had het geluk dat er naar mij geluisterd werd, dat ik mijn problemen kon delen. Sommige collega’s hebben het moeilijker om hun problemen bespreekbaar te maken en denken hun team hiermee te belasten. Ook voor managers is het niet altijd even gemakkelijk om deze gesprekken met medewerkers aan te gaan. Maar in een open bedrijfscultuur is veel mogelijk.”

Door te praten kwam Sylvie er weer bovenop, ook inspirerende boeken zorgden voor een positieve impuls. “Bovendien kreeg ik een nieuwe jobinhoud, ik ga binnenkort meer internationaal werken als salesverantwoordelijke voor onze eigen hotels in België, Nederland en Frankrijk. Omdat het goed zit op het werk en privé, ben ik weer met vol enthousiasme aan de slag,” vertelt Sylvie T’Jaeckx.

Vrijwillig participeren

Volgens Ilse Geerinck (44), regio salesmanager bij Neckermann, onderdeel van de Thomas Cook Group, komt het er vooral op aan om stresssymptomen tijdig te herkennen. “Vanuit de HR-afdeling vond er een bevraging plaats bij meer dan honderd werknemers rond het algemene welbevinden op het werk. Als uitloper hiervan is het programma ‘Wellbeing@Work” opgestart’ waaraan medewerkers op vrijwillige basis kunnen participeren. Het betreft onder andere mogelijkheden om meer te bewegen, beter te slapen en over gezonde voeding.”

Zelf woonde Geerinck ook een sessie bij om symptomen van stress bij haar medewerkers te herkennen. “Sommige medewerkers hebben moeite om nog op een positieve manier met klanten om te gaan, andere medewerkers klagen over hoofdpijn of slapen minder goed, soms zijn medewerkers humeurig, enzovoort.”

Mensen moeten kunnen uitspreken wat hen dwarszit. “Je moet doorvragen naar dieperliggende oorzaken. Vanuit de organisatie bekijken we dan steeds welke de mogelijkheden zijn om onze medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarnaast kunnen we ook een individueel traject met psychologische begeleiding aanbieden in samenwerking met onze preventiepartner,” besluit Ilse Geerinck.

