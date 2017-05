Navorming zet uw carrière in de lift

Wie de ambitie heeft om telkens een stapje hoger te gaan in zijn carrière, kan niet voorbij aan de extra opleiding die na de werkuren aangeboden wordt. Zoals Career Lift, een navormingstraject dat jonge professionals handvaten wil aanreiken om ze te laten doorstromen naar topfuncties. “Op deze manier kunnen zij een verschil maken op de arbeidsmarkt”, zeggen Ben Lambrechts (PXL) en Geert Motmans (Motmans & Partners), de initiatiefnemers van Career Lift.

“Als carrièrebegeleider krijgen we vaak rake vragen van jonge professionals die hun weg nog moeten zoeken op de arbeidsmarkt”, zeggen Geert Motmans en Liesbeth Vandenrijt van Motmans & Partners. “Ze willen weten of hun huidige job past bij hun talenten, of ze voldoende toegevoegde waarde leveren in hun functie, of ze extra vaardigheden moeten aanscherpen om zich verder professioneel te ontplooien, enzvoort. Het komt erop neer dat mensen met enkele jaren werkervaring richting nodig hebben om zich een weg te banen naar een job die ze graag willen doen en waar ze goed in zijn. Die oriëntering is dus geen privilege voor schoolverlaters, maar een reflectie die iedereen zich op geregelde tijdstippen in zijn carrière moet maken. Doorgroeien kan je alleen doen met een beter inzicht in jezelf, in de teamstructuren en de groepsdynamiek. Wie hier actief aan werkt, neemt voorsprong op de arbeidsmarkt.”

Levenslang leren

Bij Hogeschool PXL herkennen ze de vragen die alumni zich stellen na hun eerste stappen als werknemer. “Met onze bacheloropleidingen leiden we jongeren zo pasklaar mogelijk toe naar het werkveld”, zegt algemeen directeur Ben Lambrechts. “Maar de wereld en de arbeidsmarkt staan niet stil. Daarom zetten we als hogeschool ook sterk in op levenslang leren. Navorming van onze alumni – en bij uitbreiding de hele actieve bevolking – is nodig om het schoolse basispakket en de eerste werkervaring aan te vullen met de laatste nieuwe trends en ontwikkelingen. Op die manier verhogen we de kansen van jonge professionals om hun carrière ten volle te ontplooien, en dat is onze ultieme doelstelling.”

Reflectie

Motmans en Hogeschool PXL hebben de koe bij de horens gevat en een strategisch partnership afgesloten om samen de navorming te gaan verzorgen. Het resultaat is Carrière Lift, een traject dat dit najaar van start gaat. De opleidingsreeks bestaat uit 3 modules van telkens 3 avonden, gedoceerd door experten in het domein van innovatieve HRM. Een eerste module biedt de jonge professional een reflectie over zichzelf.

