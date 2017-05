Chemie en life sciences hebben nood aan jong talent

De farmaceutische groep Sanofi dat 300 miljoen investeert in de Genzyme-fabriek in Geel en een honderdtal extra jobs creëert, het Japanse chemiebedrijf Nippon Shokubai dat een nieuwe plant neerpoot in Zwijndrecht goed voor 70 extra jobs, Soudal in Turnhout dat net een nieuw magazijn heeft geopend en nog investeert in extra productiecapaciteit... Het zijn een voor een investeringen die het geloof in de sector illustreren.

In de chemie-, kunststoffen- en farmasector werden de voorbije twee jaar 1.400 nieuwe jobs gecreëerd. Dat er nood is aan jong talent illustreert de Jobbarometer die sectorfederatie essenscia vorig jaar bij meer dan honderd bedrijven uit de sector uitvoerde. In België waren er meer dan 1.000 openstaande vacatures, waarvan 550 in Vlaanderen.

Investeringen

Zeker ook in de provincie Antwerpen zien bedrijven zich daarmee geconfronteerd. Er is niet alleen de chemiecluster in de haven van Antwerpen, ook in de Kempen en langs de rijksweg in Puurs concentreren zich heel wat ondernemingen uit de sector die voortdurend op zoek zijn naar nieuw bloed. Soudal in Turnhout, producent van siliconen, mastieken, lijm, PU-schuimen en vele andere producten voor de bouw, industrie en doe-het-zelf, is een mooie illustratie van het geloof in eigen kunnen en sterkte van de sector in eigen land.

“Met onze producten zijn we uitgegroeid tot een wereldspeler, maar we zijn nog steeds een Belgisch bedrijf pur sang. Tien jaar geleden waren we alleen nog maar aanwezig in West-Europa en bij uitbreiding in heel Europa. Nu hebben we vestigingen wereldwijd, maar we blijven investeren in België, in Turnhout. In maart hebben we hier nog maar net een nieuw magazijn geopend en we investeren ook nog verder in extra productiecapaciteit”, zegt Luc Thys, directeur marketing en R&D.

Die investeringen in Turnhout zijn goed voor een jaarlijkse jobaangroei van 5 tot 7%. “We geloven in de ontwikkeling van mensen en middelen en zijn, ook in moeilijke tijden, daarin blijven investeren. Je moet durven investeren in innovatieve producten. We investeren trouwens niet alleen in de producten op zich, maar ook in de ontwikkeling van nieuwe technologieën om producten te creëren zoals naar duurzaamheid en lage emissie toe. Dat biedt dan weer opportuniteiten voor anderen die zich hiermee bezighouden”, stelt Luc Thys.

>

>

>