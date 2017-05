Inbraak in Delhaize loopt uit de hand: meerdere schoten gelost, medewerker loopt hoofdwonde op

Wemmel - Bij een uit de hand gelopen inbraak in een Delhaize-vestiging in Wemmel zijn vrijdagochtend meerdere schoten gevallen. Het is voorlopig nog niet duidelijk of er gewonden gevallen zijn.

De inbrekers van de Delhaize op de Kaasmarkt (vlakbij cultureel centrum De Zandloper) werden opgemerkt door een alerte buurman die meteen de politie verwittigde. Het toeval wil dat er een patrouille in de buurt was, die dus snel ter plaatse was. De agenten zagen een wagen al toeterend wegrijden.

Door dat getoeter liepen twee gewapende personen de winkel uit. De politie maande hen nog aan om te blijven staan, maar de twee verdachten luisterden niet en liepen recht op de agenten af. De inspecteurs hebben twee schoten afgevuurd, de verdachten werden niet geraakt.

Intussen was ook versterking van de politie uit Dilbeek de parking opgereden. Daarbij werd een verdachte geraakt met een politiewagen. Vervolgens konden de twee verdachten worden ingerekend. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht, maar raakten niet gewond.

De twee hadden wel een slachtoffer gemaakt in de winkel: een lid van de schoonmaakploeg liep een hoofdwonde op en moest ter verzorging naar het ziekenhuis.

De twee verdachten zijn afkomstig uit Molenbeek, het gaat om twee jongemannen van zeventien en twintig jaar. De vermoedelijke bestuurder van de vluchtauto is kunnen ontsnappen. De zeventienjarige wordt vandaag voorgeleid voor de jeugdrechter, de twintigjarige voor de onderzoeksrechter. Het parket vraagt zijn verdere aanhouding.