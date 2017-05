Op deze spectaculaire manier stopt de politie in Estland gevaarlijke chauffeurs

Maar liefst vier politiepatrouilles waren opgeroepen om een wegpiraat te pakken te krijgen. De man kon een hele tijd ontsnappen maar de politie wist hem toch op een geniale manier te vatten.

In een blauwe Opel probeerde de wegpiraat de politie voortdurend te vermijden. Maar door een geniaal plan van de politiemannen werd hij in de val gelokt. De patrouilles leidden hem door achtervolgingen naar een bepaalde straat waar twee politiemannen op hem stonden te wachten. Ze hadden een prikkeldraad mee die ze uitgooiden net op het moment dat de wegpiraat passeerde. Op die manier had hij vier kapotte banden en moest hij noodgedwongen na een paar kilometer uit z’n auto stappen. Na afloop werd een alcoholtest gehouden en toen werd duidelijk dat hij gedronken had. Ook had de man cannabis gerookt.