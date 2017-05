Doodzieke jongen (12) moet geen chemokuur ondergaan als hij dat niet wil, zegt de rechtbank

Een rechter in Alkmaar, Nederland, heeft beslist dat 12-jarige David bevoegd is om de benadeling van zijn hersentumor stop te zetten, nadat hij dit eerder dit jaar deed. De vader van de jongen spande een rechtszaak aan tegen de stichting die toezicht houdt op de jongen, omdat die de beslissing van zijn zoon om geen behandeling meer te krijgen respecteerde. De rechter is het oneens met de vader van David en besliste dat de jongen bekwaam is om de beslissing zelf te maken.

David heeft een hersentumor. Hij werd vorig jaar in december nog bestraald, maar de aansluitende chemokuur, die volgens de artsen noodzakelijk is, heeft de jongen geweigerd. De 12-jarige jongen was bang om ziek te worden van de behandeling.

Een psychiater heeft de jongen daarna onderzocht en verklaarde hem wilsbekwaam en ook de behandelende arts respecteerde zijn keuze. De moeder en tevens ook de voogd van de jongen kwam niet in tegen de beslissing. De vader daarentegen denkt dat zijn zoon wilsonbekwaam is en onder invloed staat van zijn ex-vrouw die meer gelooft in alternatieve geneeswijzen. De man stapte naar de rechter en spande een rechtszaak aan tegen de stichting De Jeugd- en Gezinsbeschermers, die heeft sinds eind 2016 toezicht over de jongen. Hij werd door de stichting uit het huis geplaatst omdat zijn ouders onenigheden hadden over de behandeling.

Het vonnis

De vader van David dagvaarde de stichting, omdat hij denkt dat zijn zoon wilsonbekwaam is. Ook vindt hij dat zijn zoon tegenstrijdige signalen afgeeft: hij wil niet meer, maar hij maakt nog wel plannen voor de toekomst.

De rechter oordeelde nu dat David 100% wilsbekwaam is. “In de wet staat dat wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder het recht hebben om ook in levensbedreigende situaties over hun behandeling te beslissen”, zegt de rechter. “De beslissing van het kind moet dus gerespecteerd worden.” De rechter voegde er aan toe dat hij “de twijfel bij de vader over de wilsbekwaamheid van het jongetje begreep” en dat de uitoefening van dit zelfbeschikkingsrecht “voor ouders een hard gelag kan zijn”.