Vlaamse communicantjes krijgen gemiddeld 579 euro, opa en oma zijn het vrijgevigst

De Belgische communicant krijgt gemiddeld 549 euro aan cash geld. Daarmee zijn de bezoekers guller dan de ouders verwachten. De grootouders blijken de gulste schenkers, gevolgd door de ouders zelf en de peter en meter.

Een communie of lentefeest kan behoorlijk lucratief zijn voor de Belgische jeugd. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek dat Keytrade Bank liet uitvoeren bij 1.000 Belgen, onder wie 365 ouders. Gemiddeld krijgen onze oogappels 549 euro tijdens hun grote dag. Vlaamse kinderen zijn met een gemiddelde van 579 euro iets beter af dan Franstalige kinderen die op 457,5 euro kunnen rekenen.

Het valt ook op dat ouders zelf heel wat minder verwachten. Zij schatten doorgaans dat hun zoon of dochter zo’n 314 euro zou ontvangen. De helft van de respondenten gaf aan dat zij het kind liever cash geld zien krijgen dan fysieke cadeaus. Een derde van de ouders uit die voorkeur ook in de vorm van een cadeautip.

Grootouders geven gemiddeld het meeste geld (145 euro). Op de tweede plaats staan ouders en stiefouders (138 euro), gevolgd door de peter en meter (119 euro). Vooral peters en meters tasten voor het cadeau van hun petekind extra diep in de buidel: 3 op 5 peters en meters zeggen meer geld aan hun petekind te besteden dan aan andere kinderen.

Steeds vaker twee peters of twee meters

Uit de studie blijkt ook dat niet alleen de rol van de peter en meter veranderd is doorheen de jaren, maar ook wie we aanduiden als peter en meter van onze kinderen. Waar dat vroeger nog traditioneel een peter en meter binnen de - al dan niet aangetrouwde - familie waren, durft de samenstelling nu sterk te veranderen en wordt ook gekeken naar kandidaten in de vriendengroep.

Bij de 55-plussers koos 77,3% voor een peter en meter binnen de al dan niet aangetrouwde familie. Bij de generatie onder de 34 is dat aandeel gevoelig gedaald tot 71,1%. Bij ouders tot 34 jaar heeft 19,2% van de kinderen twee peters of twee meters in plaats van een peter en een meter. In de leeftijdscategorie daarboven ligt dat significant lager met slechts 7,5%.