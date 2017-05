'Vrouwelijke' flessen van Dove vallen niet bij iedereen in de smaak

Niet iedereen reageert enthousiast op de nieuwe campagne van Dove. De flessen geïnspireerd op lichaamstypes doen op Twitter veel stof opwaaien.

Schoonheid komt in alle vormen en maten, het is een slogan die ze bij Dove al jarenlang in de kijker zetten, onder meer met hun keuze voor modellen met diverse maatjes. Het perfecte silhouet bestaat niet en om dat statement kracht bij te zetten pakte Dove eerder deze week uit met een mikmak aan verpakkingen voor zijn Body Wash.

Groot, klein, rond of rank, de standaardfles krijgt tijdelijk zes variaties, geïnspireerd op verschillende lichaamstypes zoals het appel- of zandloperfiguur. Net op die variaties klinkt op Twitter heel wat kritiek.

What's lamer than Dove's new bottle campaign? No really...I'm asking...cause I literally can't think of anything. #Dovebottles — Janyce Resh (@Janycer25) 9 mei 2017

Logisch, volgens advertentieprofessor Patrick Vargas van de University of Illinois. In de Washington Post vertelt hij dat het ‘een gek idee is om mensen eraan te herinneren dat hun lijf niet voldoet aan het ideaalbeeld van het menselijke lichaam. Onder de douche nota bene! Wie wil er een product kopen dat dezelfde vorm heeft als je zelf hebt?’

Volgens Sophie Galvani, het hoofd merkbewaking van Dove, zijn de flessen alleen gemaakt voor de reclamespot en zullen ze niet in de winkel komen te liggen. Het merk dat als zeer vrouwvriendelijk staat aangeschreven, beschouwt de kritiek als een leermoment.

Toch kan op Twitter ook nog gelachen worden met de campagne. Humoristen halen het beste in zich naar boven met de volgens hen ontbrekende vrouwelijke figuren.

which dove bottle slash hercules cartoon muse are you!!! pic.twitter.com/FwSWzoGzuR — Rebecca Caplan (@RabbiReba) 8 mei 2017