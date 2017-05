Leuke last-minute cadeaus om moederdag te vieren

Veel te laat aan Moederdag gedacht? Dat kan altijd gebeuren. Om ervoor te zorgen dat mama zondag toch tevreden is en jij geen gezichtsverlies hoeft te lijden: vijf persoonlijke last-minute cadeaus.

Persoonlijk cadeautje

Gelukkig bestaan er nu ook al zoveel sites en webshops waar je originele cadeautjes kunt vinden zelfs als de winkels al lang gesloten zijn. Nog op zoek naar een heel persoonlijk cadeautje? Veronique Sneyaert maakt unieke hangers en juwelen en heeft special gift bonnen op haar website. Een handgeschreven naam of letter verwerkt zij bijvoorbeeld in een prachtig juweel. Nog snel een bon online bestellen dus!

The elegant j for Julie, handwritten by her mother, love it! #initialnecklace #custommade #ikkoopbelgisch @juliedemeyer Een bericht gedeeld door veroniquesneyaert (@veroniquesneyaert) op 27 Mrt 2017 om 11:55 PDT

Grappig kaartje

Als je het allemaal echt niet meer weet, zorg dan dat je toch minstens een persoonlijk kaartje hebt. Op Instagram en Pinterest vind je heel veel voorbeelden van hoe je snel zelf iets kan maken. En een blad papier en pasta heeft iedereen uiteindelijk wel in huis hé?

Voor Moederdag #moederdag #liefde #knutselen #zon #pasta Een bericht gedeeld door Leuke ideen om te knutselen (@knutsel_freubel) op 25 Apr 2016 om 1:56 PDT

Dagje weg

Maak je agenda leeg en reserveer een middag exclusief voor haar. Waarom eens niet Oostende? De zon schijnt (hopelijk), de meeste winkels zijn er open op zondag en er is op Moederdag Barrio Cantino Food Truck Festival met kinderanimatie in het Leopoldpark tot 22u.



Om het helemaal makkelijk te maken bestaan er natuurlijk ook nog steeds e-Bongobonnen. Je bestelt online en krijgt de bon meteen in je mailbox.

??Geniet van deze stralende ZONdag! ??#loveoostende Een bericht gedeeld door Visitoostende (@visitoostende) op 30 Apr 2017 om 5:10 PDT



Brunch met bubbels

Verras mama met een vroeg bezoekje en een brunch. Met een fles cava onder de arm en dit toastje als verrassing scoor je sowieso goede punten, zelfs als je geen keukenprins(es) bent.

- 4 eieren

- 100 g gerookte zalm

- 20 g Solo

- 2 eetlepels light room

- peper en zout



Breek de eitjes in een kom en kluts goed los. Kruid met peper en zout en meng goed.

Smelt een klontje boter in de pan.

Als de boter net gesmolten is, doe je het eimengsel in de pan en moet je opnieuw goed roeren.

Dit duurt hooguit een halve minuut. Het ei moet nog mooi vochtig zijn!

Haal de pan van het vuur en blus met een scheutje room. Roer nog even en strooi er wat zout op.

Serveer het ei op een sneetje geroosterd brood en snijd nog wat zalm voor erbij.

Foto: Solo

De betere bos bloemen

Bloemen cliché? Die gedachte is helemaal passé. Bloemen zijn in en tegenwoordig is het makkelijker dan ooit om te verrassen met een prachtig boeket. Bij Bloomon bijvoorbeeld bestel je online en kies je zelf wanneer de bos aan huis geleverd wordt. Print een foto van een mooi boeket of pluk een voorsmaakje in een veld of langs de weg, en vertel mama dat er een heel kleurige verrassing op komst is waar ze sowieso blij van zal worden.