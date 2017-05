Lekgereden Greg Van Avermaet veroorzaakt kleine volkstoeloop

Asse / Zellik - Onverwacht bezoek in fietsenwinkel New Cyclo-Sport in Zellik: wielerkampioen Greg Van Avermaet stond er vrijdagochtend plots. “Hij was tweemaal lekgereden en kwam binnenbanden kopen”, zegt fietsenmaker Guy Stevens. Meteen stroomden de fans toe om met hem op de foto te gaan.

Het Pajottenland is een van de favoriete plaatsen van de uit Lokeren afkomstige Greg Van Avermaet om te gaan trainen wanneer er niet meteen een grote wedstrijd op zijn drukke kalender staat.

Vrijdagochtend was het niet anders: de grootste Flandrien van het moment - winnaar van onder meer Parijs-Roubaix, Gent-Wevelgem en de Olympische wegrit in Rio - was er aan het rijden toen hij tot tweemaal toe lek reed. Dus koos hij ervoor om rond 11 uur de dichtstbijzijnde fietsenwinkel een bezoekje te brengen: die van Guy Stevens in Zellik.

“Er was wat volk toen hij binnenkwam”, zegt Stevens. “En in alle drukte had ik eigenlijk niet door dat hij het was. Door zijn BMC-outfit grapte ik zelfs tegen een klant dat Philippe Gilbert net binnengekomen was. Pas toen ik hem twee binnenbanden verkocht had en hij die buiten zelf aan het monteren was, wezen twee vrouwen mij erop dat het Greg Van Avermaet was. Ik ben me meteen gaan excuseren.”

Van Avermaet kon ermee lachen en ging gretig op de foto met Stevens en zijn vrouw Rita.

Al snel stonden er heel wat kijklustigen aan de winkel, die de kampioen meteen ook om een foto vroegen. Die aarzelde geen moment en poseerde gretig. Zelfs de politie hield even halt aan New Cyclo-Sport om te zien waarom er zo’n grote groep mensen stond.