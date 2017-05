Topsporters zetten hun mama in de bloemetjes: “Bedankt om jarenlang die vuile stinkende was te doen”

Moeders die een topsporter op de wereld hebben gebracht, weten dat daar meestal erg veel bij komt kijken. Urenlang wachten in de auto, de vuile was doen na een training, gezond eten klaarmaken, ... Voor Eden Hazard, Imke Courtois en nog vele anderen was dat reden te meer om hen voor Moederdag eens extra in de bloemetjes te zetten.

Op Play Sports van Telenet verklaren in totaal 35 topsporters hun liefde voor hun allergrootste supporter. “Ik besef heel goed dat het dankzij jou is dat ik sta waar ik nu sta”, laat Hazard met een liefdevolle knipoog weten. Sommigen halen ook wat herinneren naar boven van toen ze nog een kind waren. “365 dagen per jaar voortdurend een bal tegen de zijkant van je huis horen botsen, dat moet best vervelend geweest zijn”, aldus Courtois. “Bedankt om dat te tolereren.”

Divock Origi: “Tijdens de speeltijd tackelde ik voortdurend op het grasveld met mijn nieuwe jeans, tot ergernis van mama natuurlijk. Sorry mama, ik hou van u!”

Sam Van Rossom: “Zelfs de strijk was nooit te veel”

Imke Courtois: “Bedankt voor de vele uren die je op mij hebt zitten wachten in de wagen”

Stoffel Vandoorne: “Ik ben heel blij dat jij er dit weekend bij bent in Barcelona”

Nina Derwael: “Bedankt om me altijd te blijven steunen”