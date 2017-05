Nieuwe huiseigenaars blijven met kater achter na faillissement aannemer: "Alles is bijzonder slecht afgewerkt"

Eeklo - Meerdere bewoners van de nieuwe verkaveling aan de Wolstraat in Eeklo zijn niet tevreden over de afwerking van hun huis. Het bouwbedrijf is ondertussen failliet verklaard.

We proberen nu de meeste zaken zelf op te lossen Jurgen De Decker

Wie door de nieuwe verkaveling in de Wolstraat wandelt, zal op het eerste gezicht weinig verkeerds zien. Hoewel, wie goed kijkt naar de dakgoot die huisnummer 3 en 5 verbindt, merkt dat die allesbehalve recht loopt. Als we aanbellen bij nummer 5, krijgen we echter nog veel meer te horen. Bewoner Jurgen De Decker kwam er vorig jaar met zijn gezin wonen, maar is allesbehalve tevreden over zijn aankoop. “Veel dingen zijn bijzonder slecht afgewerkt”, zucht hij. “Het plakwerk is abominabel uitgevoerd, de deurlijsten en de plinten komen los. De isolatie onder het dak vertoont scheuren en de zoldertrap is verkeerd geplaatst. Daarnaast kregen we ook geen energieprestatiecertificaat. We hebben met een aangetekende brief een lijst overgemaakt aan de aannemer maar we hebben er nooit een reactie op gekregen. We proberen nu de meeste zaken zelf op te lossen.”

Hetzelfde verhaal horen we bij buurman Pawel Wozniak, die er vorig jaar een woning kocht. “De goot in de inloopdouche is niet goed opgespoten met silicone; er zit te veel spatie tussen waardoor de tegels uitzetten en beginnen te barsten. De regengoten hangen scheef en de dakisolatie is omgekeerd gehangen. Het is allemaal niet vakkundig afgewerkt. Het lijstje met mankementen is lang, maar op onze aangetekende brieven om herstellingen te vragen, kregen we nooit reactie. We doen het nu noodgedwongen zelf”, vertelt hij.

"Luchtcirculatiesysteem werkt niet"

Bij buurvrouw Betty Hamerlynck werkt het luchtcirculatiesysteem niet. “Het was zogezegd de aansluiting. Ze zijn vier keer gepasseerd om een flexibel te steken. Na de laatste keer moest ik een half uur wachten en het systeem zou werken, maar dat heeft het nooit gedaan. Ik vraag me dan ook af waar de afgevoerde lucht van het toilet naar toe gaat. Ik kreeg onlangs van een curator een factuur van duizenden euro's in de bus want het bouwbedrijf was blijkbaar failliet. Gelukkig kon ik bewijzen dat die facturen betaald waren”, zegt ze.

We steken de straat over en horen er gelijkaardige verhalen. “Het plakwerk was buiten alle normen en in de verwarmingsketel ontbrak de magneetfilter. We hebben die dan maar op eigen kosten gestoken. Dat kostte ons 500 euro. Aan de woning zit vooraan ook geen afvoerputje. We hebben dat zelf moeten zoeken in ons huis door de vloer open te breken. Het zat daar verstopt. Het putje maken we nu open met touwen aan de vloertegels”, klinkt het.

Aannemer: "Geen dramatische zaken"

De firma verantwoordelijk voor de bouw van de woningen blijkt Decxan uit Oudenaarde te zijn. Het faillissement werd uitgesproken op 6 december. De website is wel nog actief, en daarop vinden we het adres van bouwbedrijf nv Schietecatte. “Dat er wat kleine dingen zijn, weet ik ook, maar geen dramatische zaken”, zegt zaakvoerder Xavier De Clercq. “Dat die twee goten schuin hangen, is geweten. Dat staat in het opleveringsverslag. Bij nummer vijf is het plakwerk volledig afgeschuurd en hersteld. Wat betreft de deurlijst, daar heb ik geen weet van. De dakisolatie is twee maanden geleden bijgewerkt, en de zoldertrap is correct geplaatst. Bij buurman Pawel is de douchegoot wel correct geplaatst, volgens de plaatsingsvoorschriften. In het geval van Betty Hamerlynck: de afzuiging werkt en de lucht gaat naar buiten maar het regelsysteem voor snel en traag moet nog worden afgesteld. Bij de overbuur was er een regeling met een persoon dat hij dit zou uitvoeren, zelfs via de rechtbank. De afvoerputjes zijn overal geplaatst en iedereen had een plan van de afvoerputten We zitten natuurlijk met het probleem dat Decxan-Bouw in faling is gegaan door derden, wat we ten zeerste betreuren. Ik heb tot op vandaag van de curator nog nooit gehoord dat ik iets zou misdaan hebben.”