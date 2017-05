ADVIES. "Ons seksleven is een ramp"

" Hij komt te vroeg klaar en heeft erectieproblemen. Ik raak niet opgewonden, heb pijn als we vrijen." Seksuoloog Alexander Witpas geeft advies.

Ik ben een vrouw van 39 en 7 jaar samen met mijn man. Ons seksleven is een ramp. Hij komt te vroeg klaar en heeft erectieproblemen. Ik raak niet opgewonden, heb pijn als we vrijen. Die problemen zijn er al van in het begin, maar toen hadden we nog hoop. Ondertussen zijn we zoveel jaar verder, zoveel mislukte pogingen, zoveel periodes van zwijgen en niks doen. Ik weet het echt niet meer. Ik zie hem graag en hij mij ook, daar twijfel ik niet aan. Maar alleen al de gedachte aan seks doet me in huilen uitbarsten. Bij hem is het hetzelfde en ook dat doet me pijn. Zou het niet beter zijn om gewoon uiteen te gaan?

Alexander Witpas is seksuoloog en criminoloog. Hij heeft een praktijk in Antwerpen en werkt bij de Vlaamse Gemeenschap. Heb je een vraag voor hem? Mail naar seks@nieuwsblad.be

Ik vind het heel erg dat de afgelopen jaren jullie zoveel pijn en verdriet hebben gebracht. Het is maar menselijk dat je dan de moed verliest en je afvraagt of het allemaal nog wel zin heeft. Of jullie dan maar beter uit elkaar gaan? Daarop kan ik geen ja of nee zeggen. Het volgende wil ik wel meegeven.



Wat mij op dit punt cruciaal lijkt, is dat jullie elkaar kunnen vinden. Dat je tegen elkaar kunt spreken over je pijn en hopeloosheid, zonder iemand de schuld te geven, ook niet jezelf. En dat je van elkaar weet: die lastige gevoelens mogen er zijn. Het is wat het is, en wat er is, doet veel zeer. Als jij of je partner je schaamt voor de problemen of rondloopt met het idee gefaald te hebben, weet dan dat dat normaal is. Iedereen in jullie situatie worstelt daarmee.



Ook goed om te weten: ik denk dat jullie het tot nu toe beter hebben gedaan dan de meeste koppels. Jullie kampen beiden met verschillende seksuele problemen en als die allemaal samenkomen in één relatie, dan is een fijn seksleven opbouwen niet evident. Maar: bij heel wat koppels zou dat leiden tot conflicten en diepe rancune. Bij jullie niet. Jullie zien elkaar nog altijd graag. Jullie kunnen elkaars pijn nog voelen. Er is dan misschien geen passie, maar er is wel compassie. Dat is belangrijk en iets om trots op te zijn.



Verder zou ik ook overwegen om naar een seksuoloog te gaan. Niet dat die een wondermiddel heeft om alles met een vingerknip op te lossen, dat is niet zo. Maar ik denk dat het belangrijk is dat iemand van buitenaf, en met verstand van zaken, bekijkt wat je nog kunt doen en wat er nog kan helpen. Of wat er al geholpen heeft, en waar je meer mee kunt doen. Als je zoveel pijn hebt, is het lastig om daar zelf een klare kijk op te krijgen. Het is zeker moeilijk, maar dat wil nog niet zeggen dat het hopeloos is.