Dina Tersago: “Zwanger voel ik me op mijn sexyst”

I’m not carrying a watermelon. Het staat op haar trui. Dat ze geen watermeloen draagt. Voilà, dat is dan duidelijk. Dina Tersago is 23 weken zwanger van haar tweede hummeltje en iedereen mag het weten. En ja, 38 is niet jong om een kindje op de wereld te zetten. Maar dat heeft zijn redenen. Als alles goed loopt, zit ze straks met een baby op schoot in De Slimste Mens ter Wereld. “Ik zal al blij zijn dat ik een krant kan openslaan en een douche kan nemen.”