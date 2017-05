Geen vrouw die het ooit zal mogen bezoeken, maar toch wordt dit mysterieuze eiland mogelijk Werelderfgoed

Je bezocht het allicht nog nooit, maar op het kleine Japanse eiland Okinoshima zijn vrouwen al eeuwenlang persona non grata. Nu het eiland mogelijk Unesco Werelderfgoed wordt, komt dat verbod echter zwaar onder vuur te staan.

Het is nauwelijks een vierkante kilometer groot, maar het eiland speelt een belangrijke rol in de religieuze Shinto-traditie. Het herbergt namelijk het schrijn van Okitsu, een van drie kleine schrijnen (op drie verschillende eilanden) die samen het Munakata Grand Shrine vormen. De drie kleintjes eren drie verschillende godheden die, volgens de legende, de kinderen waren van de god van de zee en stormen.

Tussen de vierde en de negende eeuw werden de wateren tussen de eilandjes druk bevaren door handelsschepen die tussen Japan en China pendelden. De schrijnen moesten ervoor zorgen dat de goden die schepen goedgezind bleven. Gedurende die periode zouden zowat 80.000 offergaven het eiland bereikt hebben, van zwaarden en parels naar spiegels en ga zo maar door.

Die religieuze traditie en de 80.000 voorwerpen, zijn de redenen waarom het eiland een goede kans maakt om Werelderfgoed te worden. Diezelfde traditie zorgt er echter wel voor dat vrouwen het eiland nooit zullen kunnen bezoeken.

“Er zijn verschillende verklaringen voor de ban, maar sommigen zeggen dat die er is omdat menstruatie het domein zou onteren”, aldus Ryo Hashimoto in de Japan Times. “Shinto ziet bloed als een onrein iets.”

Enkel te bezoeken op 27 mei

Ook voor mannen is het echter niet zo makkelijk om een bezoekje te brengen aan het eiland. Dat kan maar op één dag per jaar, op 27 mei, en er hangt een hele ceremonie aan vast. Voor ze voet aan wal zetten, moeten de bezoekende mannen al hun kleren uitdoen en een reinigingsritueel ondergaan.

Waar dat ritueel uit bestaat, weten alleen zij die het al ondergingen, en die mogen er niet over spreken. Dat schrijft de traditie voor. Wat wel bekend is, is dat ze niets mogen meenemen van op het eiland, zelfs geen grassprietje.

(lees verder onder de foto)

Een zeldzaam beeld van tijdens de ceremonie Foto: ISOPIX

Waarom 27 mei? Op die dag, meer dan honderd jaar geleden, vond er een groot gevecht plaats tussen Japanse en Russische mariniers, vlakbij het eiland. De ceremonie op 27 mei moet ervoor zorgen dat hun zielen rust vinden, maar zelfs dan worden er maar 200 mensen geselecteerd die de ceremonie mogen bijwonen.

Niet bepaald sprookjesachtig

Een eiland waar 364 dagen per jaar enkel priesters rondlopen en de natuur verder vrij spel heeft, dat moet welhaast een sprookjesachtige omgeving zijn. Niets is echter minder waar. Het eiland heeft te kampen met een ware rattenplaag, omdat ze er zo weinig natuurlijke vijanden hebben (de priesters zijn zowat de enige en die maken geen jacht op de dieren).

Omdat ratten er zo welig tieren, zijn er ook nauwelijks nog vogels over op het eiland. Niet (alleen) omdat de ratten ze opeten, maar ook omdat ze de voedingsbronnen van de vogels opeten.

“Waar vrouwen geëerd worden, daar zijn de goden tevreden”

De aanbeveling om het eiland Werelderfgoed te maken, valt lang niet overal in goede aarde. De discriminerende houding van de priesters op het eiland tegenover vrouwen zet bij velen kwaad bloed, zo ook bij de Amerikaanse Universal Society of Hinduism.

De voorzitter van die vereniging reageerde met enkele gevleugelde woorden uit de Hindoeïstische traditie: “Waar vrouwen geëerd worden, daar zijn de goden tevreden. Waar dat niet gebeurt zal geen ritueel vruchten baren.”