Geen burgerlijke diensten in kerk? Begrafenisondernemers lossen plaatsgebrek dan maar zelf op

Waregem - De Waregemse begrafenisondernemers lossen het plaatsgebrek voor burgerlijke diensten zelf op. De een wil een kerk kopen, de ander bouwt een eigen aula. “En toch zou een samenwerking met kerk en stad de beste oplossing zijn.”

Ik wil de kerk op de Biest kopen bart amez De aanvragen voor de bouwvergunning zijn binnen Begrafenisondernemer vanhoutteghem

Dat het Waregems Kerkbestuur zijn kerken niet wil openstellen voor burgerlijke diensten, is geen goed nieuws voor de Waregemse begrafenisondernemers die kampen met een plaatsgebrek. Al blijven die niet bij de pakken zitten. Integendeel, ze nemen zelfs het heft in eigen handen.

Zo bouwt begrafenisonderneming Vanhoutteghem uit de Marcel Windelsstraat binnenkort een eigen aula. “We willen ons uitvaartcentrum uitbreiden. Nu hebben we een kleine aula voor dertig personen, maar dat is te weinig. Daarom willen we een aula voor honderd personen bijbouwen. De aanvragen voor die bouwvergunning zijn binnen”, klinkt het bij uitvaartcentrum Vanhoutteghem.

Begrafenisondernemer Bart Amez uit de Olmstraat gaat nog een stapje verder. “Ik zou graag de Sint-Jozefkerk op de Biest kopen”, klinkt het ambitieus. “Het gebouw ligt vlakbij het centrum en op amper een kilometer van de begraafplaats in de Deerlijkseweg: ideaal gelegen dus. Bovendien is er parking voor de deur. De kerk is ook zo gebouwd dat het niet stoort als er weinig volk zit. En de zijbeuken zijn perfect voor de organisatie van een koffietafel of maaltijd na de dienst”, zegt Amez.

Op dagen dat er geen afscheidsdiensten zijn, wil Amez de kerk gebruiken om lezingen te organiseren. “Mijn plan is concreet, alleen is het Kerkbestuur niet meteen van zins om het gebouw te verkopen. Dat is jammer.”

“Bijna de helft wil burgerdienst”

De behoefte aan grote ruimtes voor burgerlijke afscheidsdiensten is nochtans groot. Zo kaartte ook bevoegd schepen Rik Soens (CD&V) gisteren aan in ‘Het Nieuwsblad’. Ook de ondernemers ervaren dat probleem. “We hebben een aula voor honderd mensen, maar steeds vaker moeten er ook mensen in de hal de dienst op een groot scherm volgen”, zegt Amez. “Almaar meer mensen willen een burgerlijke dienst. Bij onze klanten zagen we dat aantal in acht jaar tijd stijgen van 10 naar 49 procent.”

De ondernemers betreuren ook dat er amper iets gebeurt met de gebouwen die er zijn. “Neem nu het gebouw bij de begraafplaats in de Deerlijkseweg. Dat staat er, maar mag niet worden gebruikt als de persoon niet op een begraafplaats in het centrum wordt begraven. En ondertussen staat het dus gewoon leeg.”

Volgens de stad wordt dat gebouw bewust vrij gehouden zodat families er na een begrafenis nog even kunnen samenkomen.