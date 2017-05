McDonald's-pilaar zet hongerige chauffeurs op verkeerde been

De Verbeke Foundation viert haar tiende verjaardag met een overzichtsboek en een nieuwe tentoonstelling. In de achtergrond het ‘McDonald’s-kunstwerk’. Foto: mgb

Kemzeke - Openluchtmuseum Verbeke Foundation naast de E34 deed de afgelopen twee weken enkele hongerige chauffeurs tevergeefs zoeken naar fastfoodketen McDonald’s.

Reden is de vijfentwintig meter hoge pilaar waarop het logo van McDonald's prijkt, een kunstwerk van de Roemeen Marius Ritiu dat deel uitmaakt van de jongste tentoonstelling die in de Foundation loopt.

“Het is bedoeld als aanklacht tegen de consumptiemaatschappij, maar tegelijkertijd natuurlijk ook een goede grap”, grijnst verzamelaar Geert Verbeke. Tien jaar geleden bouwde hij de loodsen van zijn transportbedrijf om tot museum voor moderne beeldende kunst, een verjaardag die gevierd wordt met een overzichtsboek.

“In het boek zijn verscheidene collages en assemblages verzameld van allerlei kunstenaars die hier doorheen de jaren hun werk hebben geëtaleerd.”

Nog een blikvanger is de installatie ‘La lumière Cistercienne’ van Martinus Boezem. De stelling die gebruikt werd voor de restauratie van de Gentse Baudelo-kerk, met wortels in Kemzeke, staat er opgesteld binnen een uit beton gegoten grondplan van de kerk. In de middenbeuk zijn honderd populieren geplant die doorheen de stelling zullen groeien.

“De Verbeke Foundation heeft altijd iets ruws gehad en zal dat ook blijven hebben. Verzorgde bloemperkjes moet je hier niet zoeken. We hebben net een container met puin uit Syrië ontvangen, die we ook een plaats gaan geven.” De expo's lopen nog tot eind oktober.