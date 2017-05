Vlaamse meisjes vinden nieuw systeem uit om dodehoekongevallen te vermijden

Brussel - Drie meisjes van dertien en veertien jaar hebben een nieuw systeem uitgevonden dat dodehoekongevallen in de toekomst moet voorkomen. Een bakje achteraan op de fiets zendt laserstralen uit naar de vrachtwagen die naast de fiets staat, om de chauffeur te waarschuwen.

Het systeem is bedacht door Jente (13), Kato (14) en Eline (13), drie vroegere klasgenoten van Sofie De Ridder. Het meisje verongelukte op 29 juni vorig jaar na een dodehoekongeval in Zemst. De twaalfjarige werd gegrepen door een vrachtwagen, haar drie jaar oudere zus kon nog net wegspringen. Door het tragische ongeval kwamen de meisjes op het idee om het systeem uit te vinden. De naam ‘SofAlert’ is bovendien een verwijzing naar hun overleden klasgenote.

Het doosje past net op de bagagedrager van een fiets. Met een simpele druk op een knop treden de sensoren in werking . “Wanneer er een auto of vrachtwagen te dicht komt bij de fietser, zullen er zowel laserlampjes branden in de vrachtwagen als voor de fietser”, vertelt Kato.

Solar Olympics

De meisjes denken nog erg vaak aan Sofie. “Zeker als je voorbij gevaarlijke kruispunten moet rijden”, aldus Eline. “Soms moet ikzelf ook rijden over het kruispunt waar Sofie is overleden.”

De ‘SofAlert’ kwam tot stand na een schoolproject. Het systeem heeft hen intussen ook een prijs opgeleverd. Op de Solar Olympics konden de meisjes de ‘gat-in-de-markt’-prijs winnen. De uitvinding werkt namelijk op zonne-energie om de batterij mee op te laden. “Ik had het niet verwacht”, verklaart Jente. “We waren de jongste deelnemers op de wedstrijd.” De driehonderd euro aan prijzengeld gaan ze deels overhandigen aan de ouders van Sofie. Zo zou het geld uiteindelijk terechtkomen bij de vzw Rondpunt.