Winnaars 'Mijn Pop-uprestaurant' staan op Rock Werchter

Hun overwinning in Mijn Pop-uprestaurant legt Karel (r.) en Birger (l.), de barbecuejongens van Tjop’s, geen windeieren. Dit weekend staat Tjop’s op het Belgisch kampioenschap BBQ in Hasselt. En tussen 29 juni en 2 juli komt een kinderdroom uit: dan openen ze hun kraam op Rock Werchter. Ook zijn Karel en Birger van plan om in de zomer zo veel mogelijk festivals mee te pikken.