Deze tiener stopte haar cavia in de magnetron en kreeg zo de woede van een hele natie over zich heen

De zestienjarige Vitoria liet zich door haar vrienden uitdagen om haar cavia in de magnetron te stoppen. Ze postte een video van het dier in de oven op Twitter, waar hij al snel viraal ging om alle fouten redenen. Mensen waren woedend op het meisje en de hetze nam zulke proporties aan dat ze zich genoodzaakt zag al haar accounts op sociale media te verwijderen.

De vader van de Braziliaanse Vitoria Muller liet later op sociale media weten dat hij zijn dochter strafte om wat ze gedaan had en dat de dieren in hun huishouden met veel respect behandeld worden. “Het gaat goed met de cavia en in naam van de hele familie bied ik mijn excuses aan.”

De cavia werd in beslag genomen en zo snel mogelijk naar een dierenkliniek gebracht, maar daar werd verrassend genoeg vastgesteld dat het dier ongedeerd gebleven was. Dat kon de boze menigte op het internet echter niet kalmeren, er wordt nog steeds geregeld getwitterd met de hashtag ‘Straf Vitoria’.