Wijnkelder Antwerpse familie brengt klein fortuin op

Antwerpen - Ruim 600.000 euro. Zoveel hebben de 2.000 flessen van de bekende wijncollectie van de Antwerpse familie Geerinckx gisteren opgebracht.

Mijn vader was enorm trots op zijn collectie. Het is niet gemakkelijk om er afscheid van te nemen mathieu geerinckx

Vrijdag werd de collectie van wijlen Dirk Geerinckx door het Antwerpse veilinghuis Sylvies geveild. De collectie, lag jarenlang verborgen in een middeleeuwse, gewelfde kelder onder het moderne appartementsgebouw op de Cockerillkaai in Antwerpen waar Erik Van Looy zijn film Loft opnam.

De tweeduizend flessen werden aan nationale en internationale bieders aangeboden in een ‘single sellars sale’. Dat betekent dat tijdens de veiling alleen flessen uit deze collectie werden verkocht.

De flessen van Domaine de la Romanée-Conti zijn de duurste uit de collectie. Voor elke fles werd meer dan 10.000 euro geboden.

Vooraf werd geschat dat de veiling minstens 600.000 euro zou opbrengen. “Op vraag van de familie Geerinckx kan ik alleen bevestigen dat de totaalopbrengst meer dan 600.000 euro bedraagt”, zegt Bert Van Praet van veilinghuis Sylvies. “Dat deze collectie uit één kelder komt en in bijna perfecte staat verkeert, is uiterst zeldzaam. Dat blijkt ook uit het koopgedrag. De bedragen liggen veel hoger dan bij onze andere veilingen.”

De weduwe van Dirk Geerinckx en zoon Mathieu waren aanwezig op de veiling. “Dit was toch wel een emotioneel moment”, zegt Mathieu Geerinckx. “Mijn vader was enorm trots op zijn collectie en het is niet zo gemakkelijk om er afscheid van te nemen.”

“Ik heb lang getwijfeld of ik naar de veiling zou komen”, zegt de weduwe van Dirk Geerinckx. “Alle flessen zo uitgestald zien, roept een heleboel herinneringen op.”

Zelfstandige Benny Slaets (41) betaalde 2.200 euro voor een fles. “Ik ga al zo’n drie jaar naar wijnveilingen. De flessen die ik koop zijn of een investering of flessen die ik zelf opdrink. Investeren in wijn rendeert beter dan geld bij de bank.”