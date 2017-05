Hoe een cipier van Leuven-Centraal nu plots zélf achter de tralies zit

Een cipier (47) van Leuven Centraal is maandag op zijn werkplek aangehouden nadat was gebleken dat hij tientallen gedetineerden van gsm’s voorzag. De man zit nu zelf in de cel, in de Leuvense hulpgevangenis. De zwendel zou enorm zijn, en er is ook sprake van drugshandel. Peter R. is de broer van een Vlaams-Brabantse burgemeester.

De zwendel kwam maandag aan het licht. Toen tijdens een celcontrole gsm’s en drugs gevonden werden bij een gedetineerde, vertelde die dat ­alles van de cipier kwam. De gedetineerde ging tot de bekentenissen over om een sanctie te vermijden. Daarop vond een zoekactie plaats in de locker van Peter R., waarbij speurders nog meer gsm’s aantroffen. De cipier werd op zijn werkplek opgepakt en aangehouden. Hij zit sindsdien opgesloten in de Leuvense hulpgevangenis. “Peter huilt heel de tijd”, klinkt het daar.

Altijd chic uitgedost

De smokkel was een lucratieve zaak. De cipier zou zo’n 3.000 euro extra per week verdiend hebben. De gsm’s kocht hij voor 55 euro en ­verkocht hij soms voor 450 euro, ­beweert een bron binnen de gevangenismuren.

Behalve tientallen gsm’s zou de cipier ook drugs hebben binnengebracht in Leuven Centraal. Foto: BELGA

Die gsm’s leverde hij niet in de cel zelf af, dat zou te veel opvallen. De cipier verstopte de telefoons in de kabelgoten langs de muren van de gevangenis. Hij had een deal met een gevangene die de gangen poetste. Die haalde de gsm’s uit de kabelgoten en speelde ze door aan andere gedetineerden.

Gezien de omvang van de zaak wordt vermoed dat de cipier, de overste van de nachtploeg, nog andere medeplichtigen had. Alvast een directe collega met wie R. carpoolde, werd korte tijd nadien opgepakt. Hij mocht wel al snel weer beschikken. Er wordt ook gesuggereerd dat de zwendel zich niet beperkte tot gsm’s en dat via hetzelfde kanaal ook drugs werden binnengesmokkeld.

Peter R., gescheiden vader van twee kinderen, was een graag geziene collega. “Een vriendelijke en beleefde man. Heel gek dat net hij zoiets doet.” Opvallend was wel dat hij steeds chic uitgedost was, beweren zijn collega’s nog. “Hij had er blijkbaar het geld voor. Nu begrijpen we dat.” Maar zijn broer, burgemeester van een Vlaams-Brabantse gemeente, ontkent stellig dat Peter R. het breed liet hangen. “Hij is niet rijk. Hij rijdt met een twaalf jaar oude Opel. Hij is al zeven jaar niet meer op reis geweest en voedde – na de scheiding – zijn kinderen alleen op.”

Veel meer wil de burgemeester er niet over kwijt. “Ik ben mijn broer niet en weet niet wat hem bezield heeft. Ik weet zelfs niet waarvan men hem beticht. Ik ben wel ­geschokt. En als hij fouten gemaakt heeft, zal hij moeten boeten.”

Het parket wou gisteren absoluut niets kwijt over de feiten. “Op vraag van de onderzoeksrechter. En in het belang van het onderzoek”, klinkt het. Ook het Gevangeniswezen wil geen commentaar kwijt.

Zoals geweten zijn gsm’s in de ­gevangenis streng verboden omdat gevangenen ze zouden kunnen ­gebruiken om te ontsnappen of om richtlijnen te geven aan handlangers buiten de gevangenismuren.